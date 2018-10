Salvini : Saviano va a Parigi? Macron se lo tenga : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a polemizzare su Twitter con lo scrittore Roberto Saviano. "Saviano promuove il suo libro andando a Parigi ad abbracciare Macron. Chi si somiglia si piglia. Speriamo solo che Emmanuel non ce lo rimandi indietro come fa con gli immigrati. Liberté, pubblicité, tieniloté...". scrive Salvini.

Arresto Lucano - Saviano a Propaganda Live : ‘Si vuole fermare un sindaco e un modello vincente. Complice il bomber Salvini’ : Roberto Saviano, in un videomessaggio su La7, durante la trasmissione Propaganda Live, condotta da Diego Bianchi, ha commentato l’Arresto di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace ai domiciliari con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Video La7 L'articolo Arresto Lucano, Saviano a Propaganda Live: ‘Si vuole fermare un sindaco e un modello vincente. Complice il bomber Salvini’ proviene da Il Fatto ...

Arresto sindaco Riace - Salvini a Saviano : "Io non c'entro" : Salvini 'bacchetta Saviano. "Mi ha dato del fascista come se io decidessi di arrestare il sindaco di Riace che non ho il piacere di conoscere - ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno in una ...

RIACE - SAVIANO “SINDACO DOMENICO LUCANO ARRESTATO PER REATO DI UMANITÀ”/ Salvini - “tradito fiducia calabresi” : Mimmo LUCANO, ARRESTATO il sindaco di RIACE. La magistratura si spacca: “Marchiane inesattezze nell'inchiesta”. Le ultime notizie: procura e gip hanno tesi diverse(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:47:00 GMT)

Salvini a Saviano : non influenzo procure : 10.33 "Saviano dice Stato autoritario, come se io potessi telefonare alla Guardia di Finanza e dire arrestate Tizio, o arrestate Caio. Pensare che Salvini condizioni il lavoro della Procura è follia". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a 'Mattino 5', tornando sull'arresto del sindaco di Riace Mimmo Lucano. "Non faccio il giudice, non faccio l'avvocato, e aspetto di capire se qualcuno ha usato male dei soldi e ha tradito la ...

Riace - Saviano : Salvini - messaggi mafiosi : 10.08 "Salvini agisce con messaggi mafiosi: bacione è a metà tra satira e minaccia. Può far questo facendosi forte del fatto che la legge Bossi-Fini non è stata modificata dal Pd. Lui è protetto da questo". Lo dice Roberto Saviano a 'Circo Massimo' su Radio Capital. C'e' clima di regime?,è stato chiesto. "Il regime diventa tale quando si ha paura di dire che le accuse sono false, che non c'è alcuna invasione, che esiste un nuovo modello di ...

Saviano contro Salvini e Pd : 'Italia sta diventando regime - tenere Bossi-Fini un errore' : Roberto Saviano, da diverso tempo, lodava il modello di integrazione di Riace. Un paese della costa jonica, in provincia di Reggio Calabria, in cui il Sindaco Mimmo Lucano riteneva che i migranti potessero essere la strada per far rinascere un centro abitato che pagava lo spopolamento dettato dall'emigrazione della popolazione autoctona. Un patrimonio da tutelare per lo scrittore napoletano, un modello da non imitare [VIDEO] per Matteo Salvini ...

Nuova polemica Salvini-Saviano. Per il M5s 'Riace non rappresentava un modello' : Dopo l'arresto del sindaco della cittadina calabra, diventata modello di integrazione per i migranti, si è scatenata una bagarre di reazioni -

Riace - Salvini : Saviano? Mi fido più della Procura di Locri : Non so in che parte del mondo è Saviano e cosa ha saputo". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha risposto così ai cronisti in sala stampa al termine dell'incontro sull'ordine pubblico e la ...

Salvini attacca - la difesa di Saviano e Gassmann : in Rete la sfida dei pro e contro Riace La videointervista al sindaco : Il ministro dell'Interno commenta il provvedimento della Guardia di finanza in Calabria. Sui social cresce un fronte a sostegno del primo cittadino

Riace - arresto del sindaco Mimmo Lucano 'spacca' l'Italia/ Salvini - Saviano e il 'fascismo' delle idee : Riace, l'arresto del sindaco Mimmo Lucano spacca l'Italia sul tema migranti: tutti pro o contro Salvini, da Saviano ad uno 'studente partigiano'.

