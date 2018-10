Salvini | Minacce da Ue? Tra 6 mesi verranno licenziati

Salvini “minacce Juncker fanno salire spread - chiederò danni”/ Ultime notizie “parlo solo con persone sobrie” : Salvini vs Junker "chiederò i danni a chi vuole il male dell'Italia". Ultime notizie, i sospetti sullo spread dopo le dichiarazioni del presidente della commissione europea(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:30:00 GMT)

Il governo attacca Bruxelles. Salvini accusa : 'Il nostro è un paese sovrano - no alla minacce'. Conte da Mattarella : 'C'è qualche istituzione europea che gioca a fare terrorismo sui mercati' la risposta di Di Maio a Bruxelles. Il premier ribadisce: 'il 2.4% non si tocca' -

Tria rassicura l'Ue - ma Juncker : saremo rigidi o l'euro rischia | Salvini : nessuno si beve le sue minacce | Conte : dialogo senza pregiudizi : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

Juncker : "Se non siamo rigidi - euro a rischio". Salvini : "Siamo un Paese sovrano - no alle minacce" : E proprio per lavorare ai dettagli di un testo e delle nuove stime, che ancora non sono note, il ministro dell'economia Giovanni Tria anticipa il rientro a Roma, saltando la riunione dell'Ecofin. Ma ...

Juncker : "Rigidi con l'Italia o euro a rischio"<br> Salvini : "Basta minacce e insulti" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria è tornato in anticipo dal Lussemburgo per ultimare la nota al Def che fa tanto discutere. Oggi ha cercato di rassicurare l'europa, ma, stando a quanto detto dal Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, c'è ancora preoccupazione. Durante un intervento in Germania, infatti, Juncker ha etto:"l'Italia si allontana dagli obiettivi di bilancio che abbiamo approvato insieme a livello europeo. ...

Juncker : “Se non siamo rigidi - euro a rischio”. Salvini : “Siamo un Paese sovrano - no alle minacce” : L’Italia non era sull’agenda dell’eurogruppo, ma quel deficit portato al 2,4% a dispetto di tutti gli impegni presi, l’ha resa protagonista della riunione in Lussemburgo. Ed ha spinto il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker ad una durissima uscita: «Se l’Italia vuole un trattamento particolare supplementare, questo vorrebbe dire la f...

Tria rassicura l'Ue - ma Juncker : saremo rigidi o l'euro rischia | Salvini : nessuno si beve le sue minacce | Conte : dialogo senza pregiudizi : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

Tria rassicura l'Ue - ma Juncker : saremo rigidi o rischia l'euro | Salvini : nessuno si beve le sue minacce | Conte : dialogo senza pregiudizi : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

Manovra - Salvini : diritto al lavoro viene prima di minacce Ue : Milano, askanews, - "Sono orgoglioso di aver restituito il diritto alla vita, alla speranza, al lavoro milioni di italiani che li avevano persi. In questa Manovra c'è l'aumento alle pensioni di ...

Minacce choc a Salvini : "Pupazzo impiccati" : Non è la prima volta che accade e non sarà l'ultima. Ormai ci avrà fatto il callo il ministro dell'Interno alle scritte intimidatorie rivolte contro di lui. Si son visti manichini impiccati, appelli a vederlo a testa in giù a piazzale Loreto a Milano e preghiere dei nemici (perché di avversari non si può parlare) a vedergli far fare la fine di Benito Mussolini.Questa volta le ingiuriose scritte contro Salvini sono state vergate da mano ignota al ...

Luigi Patronaggio - minacce di morte a pm del caso Diciotti/ Ultime notizie Agrigento - Salvini : "solidarietà" : Luigi Patronaggio, minacce di morte a pm del caso Diciotti. Ultime notizie Agrigento, Matteo Salvini e Alfonso Bonafede: "Massima solidarietà al procuratore"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 00:23:00 GMT)

Nave Diciotti - minacce di morte per il procuratore che ha indagato su Matteo Salvini : Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha ricevuto una lettera con minacce di morte e al suo interno un proiettile di guerra. Le minacce arrivano in riferimento alla vicenda della Nave Diciotti: Patronaggio ha avviato le indagini sul caso che hanno poi portato all'iscrizione nel registro degli indagati di Matteo Salvini.Continua a leggere

Orban : «Non accettiamo minacce». Sanzioni : M5S favorevole - no di Salvini e Fi : M5S voterà a favore delle Sanzioni all'Ungheria di Viktor Orbàn mentre la Lega e anche Forza Italia voteranno contro. Gli alleati del governo giallo-verde si troveranno...

FONDI LEGA - SENTENZA RIESAME : “PM DISPONGA SEQUESTRO”/ Ultime notizie - Pd vs Salvini : “basta minacce” : FONDI LEGA, SENTENZA Tribunale del RIESAME: "sì a sequestro dei 49 milioni di euro per caso Bossi-Belsito". La procura di Genova ora può mettere sigilli: rischio default per Salvini(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 19:15:00 GMT)