Salvini | Licenziata fra 6 mesi Ue di banchieri fondata su immigrazione

Di Maio : "No piani B - questa Ue tra pochi mesi finirà" | Salvini : "L'Europa dei banchieri sarà licenziata" | Juncker : Italia - situazione difficile : Dopo la lettera arrivata dai commissari Moscovici e Dombrovskis per il vicepremier pentastellato ci sarà "una fase di interlocuzione" con la Commissione Ue ma, ribadisce, "indietro non si torna". Juncker : " Italia in situazione difficile , rispetti i patti". Ma Salvini rincara la dose: "Sarete 'licenziati'"

Frase anti-rom - capotreno torna a lavoro : non sarà licenziata/ Ultime notizie - Salvini : “Brava - non sei sola” : Frase anti-rom , capotreno torna a lavoro : non sarà licenziata . E Salvini esprime la sua soddisfazione: “Brava , non sei sola” . Le Ultime notizie : rischia sanzione o ammonizione scritta(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 19:29:00 GMT)

Razzismo - Salvini : “La capotreno contro i rom? Per qualcuno va licenziata - secondo me deve essere premiata” : “Se non hai mai preso un treno pendolari, cosa che ho fatto per anni e anni, poi non arrivi a capire perché c’è una capotreno che esasperata per l’ennesima aggressione su un treno in Lombardia ha detto: ‘Molestatori, rompipalle e zingari sono pregati di scendere perché non ne possiamo più’. qualcuno ha detto che deve essere licenziata. secondo me deve essere premiata”. Così il ministro dell’Interno, ...