Salvini è la destra per come l’ha sognata la sinistra per anni | un incubo

C'è un centrodestra che strizza l'occhio a Salvini : La nostra collocazione geografica, la tradizionale amicizia con gli Usa e il dialogo con la Russia rappresentano un'opportunità per rafforzare il ruolo dell'Italia nel mondo". Senz'accennare al ...

Centrodestra - l'ex ministro Andrea Ronchi fonda '+Italia' per appoggiare Salvini : La Meloni è indecisa? Fa un passo in avanti e uno indietro? Loda Salvini per la linea sugli immigrati ma lo bastona sulle misure economiche? E allora nasce il partito di destra che darà il suo ...

Giorgia Meloni - la sfida a Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : il suo candidato - centrodestra disintegrato : Il centrodestra non c'è, o perlomeno è in crisi, e per questo Giorgia Meloni va da sola. In Sardegna Fratelli d'Italia ha deciso di scattare in avanti, senza Lega e Forza Italia , e presentare un ...

Ue - Moscovici : “L’Europa rischia di implodere o essere sovvertita da estrema destra di Salvini - Le Pen o Orban” : “Per la prima volta nella storia dell’Europa, la sua esistenza è minacciata: può implodere o essere sovvertita da responsabili di estrema destra, Matteo Salvini, Marine Le Pen o Viktor Orban“. Mentre continuano le tensioni tra Bruxelles e il governo Lega-M5s, il commissario Pierre Moscovici ha annunciato che non correrà per i socialisti alle prossime europee per “profonde divergenze con il partito”. “Il ...

SCENARIO/ L'asse Di Maio-Salvini-Meloni per far fuori Berlusconi e il centrodestra : Di Maio e Meloni stanno lavorando per dar vita a un fronte sovranista che in primavera sfiderà gli europeisti di Macron e Merkel (più Renzi e il Cavaliere). DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Sapelli: Salvini ha venduto il Nord al partito dell'austerità, di G. SapelliDIETRO LE QUINTE/ Il piano di Salvini: rompere con M5s e votare a marzo 2019, di A. Del Duca

Il decreto Salvini non entusiasma i comuni di centrodestra. Le voci dei sindaci : Roma. Se la speranza era quella di suscitare l’entusiasmo dei suoi sindaci, allora va detto che l’obiettivo di Matteo Salvini non è pienamente centrato. Per carità, che sia sbagliato nessuno osa pensarlo, o quantomeno dirlo; e però i primi cittadini del centrodestra, perfino quelli leghisti, perfino

Dl Salvini - l’opposizione del Pd è un tweet di Martina (e di pochi parlamentari). Civati : “M5s ha aderito a estrema destra” : Un tweet del segretario Martina, uno dell’ex presidente del Senato Pietro Grasso, la presa di posizione di Civati e di Fratoianni e poco altro. L’approvazione del cosiddetto decreto Salvini in consiglio dei ministri non ha provocato alcuna levata di scudi da parte delle opposizioni, nonostante la presentazione del provvedimenti nelle scorse settimane fosse stata accompagnata da aspre polemiche. Chi, ad esempio, si aspettava accuse ...

Da Atreju a Fiuggi - un centrodestra a tre piani che Salvini vuole cannibalizzare alle Europee : Mentre Salvini ha già da tempo aderito al movimento di Bannon che punta a riunire i sovranisti di tutto il mondo. Insomma, uno scenario triplice che si tiene insieme su un equilibrio più che precario.

Centrodestra - Salvini : 'Nessuna strategia del doppio forno' : Sarebbe stata una vetrina per tutto i mondo. Qualcuno ha avuto paura: ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza. Una proposta olimpica italiana ci sarà. Farò di tutto ...

Salvini e la gag con Mentana : “Candidati centrodestra alle Regioni? Decisi a cena da Calenda” : Da Atreju, Matteo Salvini ha ricordato come l’accordo con il centrodestra resti a livello locale, mentre a livello nazionale ha rassicurato Luigi Di Maio e il M5s: “Il governo durerà 5 anni. Quando io prendo un impegno, lo voglio rispettare”, ha sottolineato. Salvini ha poi provocato il forzista Tajani, per poi scherzare con Mentana: “Come decideremo i candidati del centrodestra per le Regionali? Saranno Decisi a sorte, a cena da ...

Centrodestra - Salvini 'Non vado da Berlusconi solo accordi locali'. Poi attacca la Raggi 'Poteva fare di più' : FIUGGI - Traballa l'intesa nel Centrodestra sulla rinascita dell'alleanza politica. Traballa perché Matteo Salvini blocca i sogni di rinascita che coltiva Forza Italia . 'Ma no, no. io vado da Berlusconi e parlo solo di accordi locali', dice infatti il ministro dell'Interno ...

Centrodestra - Berlusconi : "Torneremo al governo"/ Ultime notizie : Di Maio - "Lui moglie tradita da Salvini" : Centrodestra unito alle elezioni regionali, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: “Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s”. Le Ultime notizie sulla riunione a Palazzo Grazioli(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:08:00 GMT)

Dopo il vertice del centrodestra Luigi Di Maio minaccia invano Matteo Salvini : 'Mi prenderò i voti del Nord' : Il vertice di ieri, giovedì 20 settembre, tra Silvio Berlusconi , Giorgia Meloni e Matteo Salvini è andato a buon fine e i tre sono usciti da palazzo Grazioli più uniti che mai. Eppure a Luigi Di Maio ...

CENTRODESTRA UNITO ALLA REGIONALI : PATTO DEL BABÀ/ Ultime notizie - Salvini addio a M5s e elezioni anticipate? : CENTRODESTRA UNITO alle elezioni REGIONALI, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: “Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s”. Le Ultime notizie sulla riunione a Palazzo Grazioli(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 08:13:00 GMT)