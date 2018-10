Salvini divide anche la stampa di Dio “Avvenire” aumenta le copie | per la destra

Salvini ANCORA INDAGATO? BONAFEDE LO ‘INGUAIA’/ Ultime notizie : Di Maio - “ci vogliono far dividere” : SALVINI indagato per Diciotti: Anm risponde agli attacchi ai giudici del ministro dell'Interno. Ma intanto è giallo su #complicedi SALVINI : boom su Twitter. Le Ultime notizie (Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 13:50:00 GMT)

L'indagine su Salvini per il caso Diciotti divide il Csm : Il caso della nave 'Diciotti' è stato al centro di una articolata discussione nella seduta odierna del Plenum del Consiglio superiore della magistratura. Le posizioni prese dai consiglieri sull'iniziativa giudiziaria del pm di Agrigento Luigi Patronaggio sono state diverse. In linea generale è stata sottolineata la necessità di ribadire e tutelare "l'autonomia e l'indipendenza della ...

Tav - divide Lega e M5s : da Fico nuovo 'no'. Fi : appello a Salvini : Sulla Torino Lione la Lega è incalzata da Forza Italia. Berlusconi esorta Salvini a non cedere ai 5stelle, contrari alla torino-lione. Fico , presidente della Camera: 'Non si possono dimenticare le ...

"Abrogare la legge Mancino" La proposta divide Salvini e Di Maio : 'In Italia - prosegue il ministro dello Sviluppo economico e del Welfare - alcuni giornali stanno strumentalizzando alcuni casi di cronaca per coprire le vere emergenze del Paese e tutta l'Italia lo ...

Rai - il nome di Foa divide il centrodestra. Berlusconi chiude : “Non lo voteremo”. L’ira di Salvini : “Forza Italia sta con il Pd” : Non l’hanno votato oggi, non lo faranno né domani né mai. Silvio Berlusconi chiude definitivamente le porte a Marcello Foa come presidente della Rai scatenando le ire di Matteo Salvini, che accusa Forza Italia di stare con il Pd “come anche sui vitalizi e per altro ancora”. Non è stata affatto risolutiva la visita del vice-premier e ministro dell’Interno al San Raffaele, dove il leader di Fi è ricoverato per ...