Salvini con un tweet licenzia l' Europa | ' dei banchieri'

Salvini : “Ue continua a minacciarci - fra sei mesi verranno licenziati dagli elettori” : continua lo scontro tra il governo e la Commissione europea. Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, attacca: "L’Europa dei banchieri, quella fondata sull’immigrazione di massa e sulla precarietà, continua a minacciare e insultare gli Italiani e il loro governo? Tranquilli, fra sei mesi verranno licenziati da 500 milioni di elettori".continua a leggere

Migranti - la Caritas va all'attacco : "Salvini? Va contro il Vangelo" : La Caritas Italiana boccia il decreto Sicurezza e attacca, ancora una volta Matteo Salvini. "L'indebolimento del sistema di accoglienza diffusa non farà altro che aggravare le difficoltà della gestione dei Migranti nel senso di un'accoglienza e integrazione positiva, che è l'unica strada per non ritrovarci tra pochi anni con una generazione di 'senza diritti e senza speranza'", ha tuonato don Francesco Soddu usando il Convegno nazionale di ...

Forza Italia - è crisi con la Lega? Berlusconi attacca Salvini : 'Sottomesso a M5S' : Silvio Berlusconi torna a parlare. Lo fa nell'appuntamento rappresentato dalla "tre giorni" di Forza Italia, organizzata da Maria Stella Gelmini a Milano. L'occasione è stata proficua per fornire il proprio punto di vista su quello che è l'attuale momento politico Italiano e dire la sua su quello che oggi sembra un rapporto scricchiolante tra il suo partito e la Lega. Sospetti che erano vivi già da qualche tempo, ma che vengono acuiti da ...

Berlusconi contro Salvini : "Sta facendo il contrario di quello che aveva promesso" : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono di nuovo ai ferri corti? Se solo pochi giorni fa il centrodestra si era dichiarato più unito che mai e pronto a fare fronte comune alle prossime elezioni, qualcosa deve essere successo in queste ore, dopo la presentazione della manovra del governo gialloverde.Oggi il leader di Forza Italia, dopo aver massacrato il reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle, ha attaccato apertamente anche ...

Silvio Berlusconi - Forza Italia : 'Temo che Salvini si sia convinto di poter domare i 5 Stelle' : 'Non vorrei che Salvini si sia convinto di poter domare i 5 Stelle'. Così Silvio Berlusconi, intervistato da Alessandro Sallusti a un incontro pubblico in vista delle prossime regionali. 'Temo che lui ...

Emmanuel Macron invita all'Eliseo Roberto Saviano : il piano osceno contro Matteo Salvini : ... esternando all'amico francese la sua preoccupazione per la questione dei migranti , per la criminalizzazione delle organizzazioni non governative e per la mancanza di una politica condivisa di ...

Milano - corteo contro Salvini : studenti in piazza : Più di un migliaio di persone, perlopiù appartenenti alla Rete studenti e al collettivo Casc Lambrate è partito ieri alle 10,30 da piazza Cairoli a Milano per protestare contro Salvini e il suo "governo d'infamia". I ragazzi si sono mobilitati contro il progetto di "Scuole sicure" ma anche contro la politica della paura e dell'odio del Ministro dell'Interno. 'Lo studente paura non ne ha' È questo il grido di battaglia degli studenti che ieri ...

Berlusconi : “5 stelle hanno tutti i vizi del comunismo - uniti al dilettantismo e all’ignoranza. Salvini è sottomesso” : “Speravo che la Lega si accorgesse di quanto i 5 stelle fossero lontani dal pensiero liberale e moderato, una compagine con tutti i vizi del vecchio comunismo ma con in più il dilettantismo e l’ignoranza. E che capisse in fretta di come non fosse possibile mandare avanti un governo con loro”. Lo ha detto Silvio Berlusconi intervistato da Sallusti alla convention di Forza Italia a Milano. Il leader di FI ha spiegato di aver ...

Berlusconi : 'Manovra nemica di lavoro e imprese. Salvini molli i 5 stelle' : Lo assumerei in una mia impresa' e 'ha un'idea molto chiara della pace del mondo. Tra tutti i leader mondiali è quello che ha una visione più lucida della situazione mondiale'.

Lega - il retroscena : irritazione con il Movimento 5 stelle. Si aspetta un segnale di Matteo Salvini : Bisogna ' resistere, resistere e resistere'. E' la parola d'ordine di Matteo Salvini che ora deve tenere tranquilli i suoi, irritati con gli alleati del Movimento 5 stelle . I leghisti di governo e ...

Berlusconi : 'Manovra nemica di lavoro e imprese. Salvini molli i 5 stelle' : Lo assumerei in una mia impresa' e 'ha un'idea molto chiara della pace del mondo. Tra tutti i leader mondiali è quello che ha una visione più lucida della situazione mondiale'. Ultimo aggiornamento: ...

Berlusconi attacca Salvini : 'È nemico delle imprese' : 'Come può fare Salvini a spiegare a tutta questa popolazione di elettori che sta facendo il contrario di quello che aveva promesso? Salterà tutto per aria e si dovrà andare a nuove elezioni'. Lo ha ...

Berlusconi contro Salvini : "Sta facendo il contrario di quello che aveva promesso" : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono di nuovo ai ferri corti? Se solo pochi giorni fa il centrodestra si era dichiarato più unito che mai e pronto a fare fronte comune alle prossime elezioni, qualcosa deve essere successo in queste ore, dopo la presentazione della manovra del governo gialloverde.Oggi il leader di Forza Italia, dopo aver massacrato il reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle, ha attaccato apertamente anche ...

Berlusconi : "Non vorrei che Salvini andasse a elezioni con M5s" |"Flat tax per pochi" : La situazione del Paese "è da piangere", il reddito di cittadinanza "una barzelletta". Nel Def "non c'è nessuna misura del programma del centrodestra. Anche la Flat tax è per una platea troppo ristretta. E' impossibile sommare il nostro contratto con ciò che prevede ilprogramma di M5s", ha detto il leader di FI