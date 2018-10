Salviettine per cani

ideegreen

: me: piange me, still crying but noticing that my mom id watching me: no ho gli occhi rossi per le salviettine lmao!… - pjgcfs : me: piange me, still crying but noticing that my mom id watching me: no ho gli occhi rossi per le salviettine lmao!… - FreyaBush : Provate per #curiosità utilizzate come salviettine struccanti per necessità...ora sono entrate nella mia #top10 di… - Trudi_Baby_Care : SALVIETTE DETERGENTI (Conf. 64 pezzi) UMIDIFICATE con estratto di Biancospino e Genzianella - TRUDI BABY NATURE - I… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Un po’ per l’odore, un po’ per il lato estetico e in parte anche sperando che se sono più puliti sono anche più sani, possiamo trovarci a usare delleper. Sono davvero utili? Come sceglierle e perchè? Vediamo cosa ne pensano gli esperti e anche chi ha provato “sul campo” questa soluzione non sempre apprezzata dai nostri compagni di strada a quattro zampe. Alcuni le interpretano come una carezza profumata e fresca, altri invece si sentono derubati del proprio odore e non gradiscono affatto che si usinosul loro pelo. (altro…)perIdee Green.