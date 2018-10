Salute | le fake news uccidono | in libreria “Balle Mortali” del virologo Roberto Burioni

Salute - omeopatia : tra visite lampo e fake news la medicina perde di vista l’uomo : In un mondo sempre più digitale, meccanizzato, iper veloce, dominato dal ‘tutto e subito’, “la medicina sta perdendo di vista l’uomo inteso come individuo nella sua globalità di corpo, mente e spirito”. “E se l’iperspecializzazione è una conquista importante della scienza, rischia di essere pericolosa perché non guarda più all’essere umano nel suo insieme” ma ad un ‘uomo a pezzi’. ...

Salute : omeopati - tra visite lampo e fake news medicina perde di vista l'uomo : "E se l'iperspecializzazione è una conquista importante della scienza, rischia di essere pericolosa perché non guarda più all'essere umano nel suo insieme" ma ad un 'uomo a pezzi'. In questo quadro ...

Salute - gli esperti : 'Fake news e bufale 'malattie dell'informazione'' : Numerosi gli esponenti del mondo dell'informazione, della scienza e delle istituzioni che si sono confrontati sull'evoluzione e le dinamiche del fenomeno della disinformazione in campo scientifico, ...

Salute - gli esperti : "Fake news e bufale 'malattie dell'informazione'" : Numerosi gli esponenti del mondo dell'informazione, della scienza e delle istituzioni che si sono confrontati sull'evoluzione e le dinamiche del fenomeno della disinformazione in campo scientifico, ...

Salute - gli esperti : 'Fake news e bufale 'malattie dell'informazione'' : Numerosi gli esponenti del mondo dell'informazione, della scienza e delle istituzioni che si sono confrontati sull'evoluzione e le dinamiche del fenomeno della disinformazione in campo scientifico, ...

Salute - gli esperti : "Fake news e bufale 'malattie dell'informazione'" : Numerosi gli esponenti del mondo dell'informazione, della scienza e delle istituzioni che si sono confrontati sull'evoluzione e le dinamiche del fenomeno della disinformazione in campo scientifico, ...

Salute - gli esperti : "Fake news e bufale 'malattie dell’informazione'" : Caserta, 29 set. (AdnKronos Salute) - L'importanza di trovare strumenti di credibilità che contrastino la disinformazione e le fake news, vera e propria "patologia dell’informazione" dei nostri tempi, che nel campo della medicina e della Salute in genere sta avendo effetti diretti, immediati e negat

Salute - gli esperti : “Fake news e bufale le “malattie dell’informazione'” : L’importanza di trovare strumenti di credibilità che contrastino la disinformazione e le fake news, vera e propria “patologia dell’informazione” dei nostri tempi, che nel campo della medicina e della Salute in genere sta avendo effetti diretti, immediati e negativi. Se ne è parlato oggi a Caserta, in occasione di un convegno organizzato dalla Fondazione Neuromed nel Complesso Monumentale Belvedere di San ...

Salute - gli esperti : “Fake news e bufale le “malattie dell’informazione'” : L’importanza di trovare strumenti di credibilità che contrastino la disinformazione e le fake news, vera e propria “patologia dell’informazione” dei nostri tempi, che nel campo della medicina e della Salute in genere sta avendo effetti diretti, immediati e negativi. Se ne è parlato oggi a Caserta, in occasione di un convegno organizzato dalla Fondazione Neuromed nel Complesso Monumentale Belvedere di San ...

Carlotta Mantovan a Tutta Salute/ La moglie di Fabrizio Frizzi su Rai3 per smascherare le fake news : La moglie di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan, approda questa mattina su Rai3 con Tutta Salute. La giornalista smaschererà le fake news del mondo della medicina(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 10:06:00 GMT)

Tutta Salute/ Anticipazioni - Rai 3 : Carlotta Mantovan nel cast per combattere le fake news (10 settembre) : Tutta Salute, Anticipazioni prima puntata 10 settembre: al via oggi su Rai 3 il programma tutto dedicato al benessere con Michele Mirabella e Pier Luigi Spada. New entry Carlotta Mantovan.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 02:57:00 GMT)

Tutta Salute : nel cast Carlotta Mantovan a caccia di fake news : Carlotta Mantovan ospite di Agorà Estate “Mi occuperò delle fake news, di smascherare le bufale che riguardano argomenti di Salute e di attualità, insieme a Michele e a Pier Luigi, che ringrazio per l’accoglienza. Ringrazio la Rai per questa opportunità, e anche naturalmente il direttore di Rai3 Stefano Coletta, Elsa Di Gati (responsabile fascia del mattino di Rai3 ndDM). Grazie a Tutta la squadra di Tutta Salute che mi ha accoglierà da lunedì ...

Pericolo Fake News - Disinformazione e Salute - fra troll e no vax : C' è chi dice che la volontà popolare deve prevalere sulle leggi dell'uomo. Qualcun altro, invece, si è convinto che il pensiero collettivo deve preponderare addirittura su quelle della scienza . Da una parte chi viene acclamato si professa automaticamente insindacabile, dall'altra la ' gens telematica ' - abbagliata dal 'si dice' in Rete - non esita a smentire anni di ricerca ...

Scienziati in campo per combattere le fake news sulla ricerca e la Salute : Penso, per esempio alla scelta di come far venire al mondo i propri figli, o di come andarsene, così come pure la scelta consapevole di conoscere cosa mangiamo'. YouTube Silvio Garattini Anche Silvio ...