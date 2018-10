Salute | il chirurgo ‘opera’ l’orsacchiotto del paziente di 8 anni

meteoweb.eu

(Di sabato 6 ottobre 2018) Ha eseguito una procedura chirurgica su un orsacchiotto di pezza solo per far contento il suo piccoloche gli aveva chiesto di operare il peluche. Il neuroDaniel McNeely ha accettato la ‘sfida’ visto che arrivava da Jackson McKie, 8, che stava andando in sala operatoria per un idrocefalo, l’accumulo di liquido cerebrospinale. A raccontarlo su Twitter è lo stesso McNeely. “Come potrei dire di no?”, ha scritto il medico che lavora all’Iwk Health Centre di Halifax (Canada), postando le immagini dell’operazione sull’orsacchiotto a cui ha anche messo la maschera d’ossigeno. Tutte e due gli interventi sono andati bene. L'articolo: il‘opera’ l’orsacchiotto deldi 8Meteo Web.