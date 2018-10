Salute | dormire troppo o troppo poco potrebbe influire sul rischio di ictus a seconda

meteoweb.eu

: Hannah Smothers, giornalista di Cosmopolitan, si è posta questa domanda finché un giorno ha provato e ha scoperto c… - ItalianStyle_it : Hannah Smothers, giornalista di Cosmopolitan, si è posta questa domanda finché un giorno ha provato e ha scoperto c… - Cosmopolitan_IT : Hannah Smothers, giornalista di Cosmopolitan, si è posta questa domanda finché un giorno ha provato e ha scoperto c… - nEXOLUTION : Fortunatamente sono molti gli accorgimenti da mettere in pratica per garantirci dei sogni davvero d’oro. In primis,… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Il numero di ore a notte in cui si dormesuldiin maniera differente adell’etnia, secondo uno studio pubblicato su Neurology, la rivista medica dell’American Academy of Neurology. Lo studio ha svelato che gli uomini bianchi che dormivano per 9 o più ore a notte erano esposti ad unmaggiore di(70%) rispetto agli uomini bianchi che dormivano per un numero medio di ore. Gli uomini di colore che dormivano 6 ore o meno avevano meno probabilità (80%) di avere unrispetto agli uomini di colore che dormivano per un numero medio di ore. Curiosamente, non sono state identificate differenze per quanto riguarda ildirispetto alla durata del sonno nelle donne, sia bianche che di colore. “Questi risultati suggeriscono che una durata breve o lunga del sonno può avere conseguenze diverse per le persone adell’etnia e ...