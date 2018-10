Salute | dal meteo ai cambiamenti climatici agli antibiotici | ecco tutti i motivi che

Quali croissant Bauli 5 Cereali ritirati dal Ministero della Salute? Dettagli lotto e sintomi salmonella : Non sono certo pochi i consumatori di croissant Bauli 5 Cereali, motivo per cui il relativo ritiro disposto dal Ministero della Salute ha seminato anche un po' di panico tra tanti italiani. il prodotto da forno diffusissimo nella grande distribuzione è il protagonista di un richiamo da parte delle autorità ma è meglio precisare che la procedura riguarda solo un determinato lotto del dolciume, tra l'altro con specifica scadenza e stabilimento di ...

Salute : Aou di Sassari - un gruppo di esperti contro le infezioni ospedaliere : Un corso obbligatorio sulle corrette modalità da seguire nel lavaggio delle mani e nella antisepsi con gel alcolici e, ancora, un altro sul controllo dell’uso degli antibiotici da effettuare nei reparti, da realizzare in collaborazione con la Farmacia ospedaliera e le Malattie Infettive secondo le linee guida previste dal piano nazionale di contrasto dell’antibiotico-resistenza (Pncar). Sono alcune delle attività che a breve saranno messe ...

Cara mamma - la Salute di tuo figlio inizia dal feto : nicla panciera pediatria I nostri primi mille giorni, il tempo che intercorre tra il concepimento e il secondo anno di vita, sono decisivi per lo sviluppo e la crescita. In questo periodo i fattori ...

Settimana della Scienza : all’Ospedale San Giuseppe di Milano - i ricercatori MultiMedica “testano” la Salute dei cittadini : Nei giorni in cui tutta Europa festeggia la Scienza, anche il Gruppo MultiMedica apre le sue porte al pubblico per far conoscere gli studi e le attività di ricerca che sta portando avanti. Venerdì 28 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso l’Ospedale San Giuseppe di Via San Vittore a Milano, ricercatori del Gruppo saranno a disposizione dei cittadini, con tre banchetti tematici (fragilità, diabete e alimentazione), per raccontare il ...

Estetiste a lezione dal chirurgo : «Potete essere sentinelle della Salute» : ... degli stili di vita, dei momenti inquinanti e di grande stress, così come i pericoli offerti dai social, dal web e dalla pubblicità che, troppo spesso, sacrifica la scienza nell'altare del business ...

Salute : copertura vaccinale in Italia sotto la media stabilita dall’OMS : Da uno studio presentato oggi nel corso della prima giornata di lavoro del Congresso dell’Organizzazione mondiale della Sanità Europa riunita a Roma è emerso che la copertura vaccinale in Italia resta al di sotto della soglia del 95% stabilita dall’OMS. La copertura vaccinale nel 2016 era pari all’89%, salita al 92% nel 2017. Il mancato raggiungimento della soglia del 95%, rileva lo studio, ha causato, negli ultimi due anni, lo ...

Salute : anche dalla “pillola blu” un aiuto per la fibrosi polmonare idiopatica : Grazie a uno studio internazionale coordinato da esperti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – Università Cattolica si aprono nuove prospettive per la cura della fibrosi polmonare idiopatica (specie dei casi più gravi), una patologia rara la cui diffusione è però destinata a aumentare, complice l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle diagnosi precoci: associare il principio attivo del Viagra, il ...

Salute : Monna Lisa tradita dalla pelle - per i dermatologi era ipotiroidea : Monna Lisa: sorriso enigmatico su pelle malata, piena zeppa di segnali-spia di un problema alla tiroide. Non ha dubbi un team di dermatologi francesi, che al 27.esimo Congresso Eadv in corso a Parigi torna a ‘visitare’ l’icona leonardesca. L’incarnato malsano, il viso glabro, i depositi sospetti di grasso intorno agli occhi e sulle mani, lo stato delle unghie e dei capelli: per gli esperti sono tutte prove valide, anche se vecchie 5 ...

Albano Carrisi : 'Mi fermo - non mi ritiro dalla musica'. Salute - cosa c'è dietro lo stop a 75 anni : Niente ritiro dalle scene. Albano Carrisi smentisce 'categoricamente' la notizia dell'addio alla musica che si era diffusa ieri dopo una sua intervista a Mattino 5 da Federica Panicucci . 'A gennaio ...

Dalla moda alla Salute : come cambia l'Apple Watch : BRUNO RUFFILLI INVIATO A CUPERTINO "Apple Watch non è solo lo smartWatch più venduto nel mondo, è l'orologio più venduto nel mondo", dice Tim Cook. La Series 4 appena presentata ha un nuovo processore, display maggiorato di un terzo ma dimensioni esterne pressoché invariate. Numerose le migliorie nel software, soprattutto ...

Festival della Salute : dal 21 al 23 settembre si terra' l'undicesima edizione : Festival della salute - A partire dal 21 al 23 settembre 2018 si terra a Terme Tettuccio di Montecatini l'undicesimo Festival della salute. Il Festival verrà presentato nel corso della giornata...

Radon rischio geologico : dalla Terra un pericolo invisibile per la Salute : quanti lo conoscono? : Il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza a Roma, il 26 ottobre 2018 presso il CNR in Piazzale Aldo Moro n. 7, un Convegno Nazionale sulle problematiche del rischio provocate da una esposizione al gas Radon il cui principale danno per la salute, spiegano i geologi, “è un aumento statisticamente significativo del rischio di tumore polmonare. A livello mondiale, il Radon è considerato il contaminante radioattivo più pericoloso negli ...

Rivoluzione del clima e Salute : passare dalle parole ai fatti : Editoriale scienza 2008; Pannocchie da Nobel. Storia e storie di Barbara McClintock. Editoriale scienza 2012; Margherita Hack. Pan di stelle , curatore, . Sperling & Kupfer 2014; Rita Levi Montalcini ...

Tutta Salute - si riaccendono le luci : prima puntata in diretta dalle 10.45 : Tornano i consigli e i consulti di Tutta Salute, la trasmissione sulla Salute e il benessere di Rai 3, di nuovo in onda da lunedì 10 settembre alle 10.45. Quest'anno il team di conduttori si arrichisce di un nuovo elemento: Pier Luigi Spada e Michele Mirabella accoglieranno tra loro la giornalista Carlotta Mantovan, che avrà l'arduo compito di smascherare le bufale e le credenze popolari che hanno a che fare con la medicina e le cure ...