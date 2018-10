Sala Umberto | poesie Garcia Lorca per aiutare l' università di Camerino ferita dal

“Stampe del Cielo” al Sala Umberto l’8 ottobre : Lunedì 8 ottobre alle ore 21,00 alla Sala Umberto di Roma, andrà in scena lo spettacolo “Stampe del Cielo” da Federico García Lorca con Paola Giorgi e il Vojage Trio del M° Christian Riganelli con Luca Mengoni e Davide Padella. La serata, ad ingresso libero con offerta, ha come finalità il sostegno alle zone colpite dal terremoto nelle Marche del 2016 attraverso l’adesione al progetto dell’Università di Camerino #ilfuturononcrolla per sostenere ...

Attori in Sala e nel foyer - parte la nuova stagione del 'Sala Umberto' : Una girandola di colori, note ed emozioni contrastanti piovono su palco del teatro sala Umberto in occasione del debutto di Giuseppe Zeno in 'Non si uccidono così anche i cavalli?'. La stagione nello ...