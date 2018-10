Stupro Cristiano Ronaldo - nuove rivelazioni shock : Stupro Cristiano Ronaldo – La Juventus si prepara a scendere in campo nella gara di campionato contro l’Udinese, nel frattempo arrivano nuove clamorose dichiarazioni su Cristiano Ronaldo. Sono spuntate anche nuove dichiarazioni di Kathryn Mayorga ai microfoni di Der Spiegel, molto dettagliate, in merito a quanto accaduto quella sera: “Ero in bagno quando lui si è presentato con il pene fuori dai pantaloni, mi ha chiesto di ...

Cristiano Ronaldo ed il presunto stupro : nuove rivelazioni shock - intanto le prove “scompaiono” dagli archivi : Kathryn Mayorga continua la sua crociata accusando di stupro il bomber della Juventus Cristiano Ronaldo, il quale si difende raccontando la propria versione dei fatti Cristiano Ronaldo al centro di un caso caldissimo, un presunto stupro risalente al 2009 denunciato in questi giorni da Kathryn Mayorga ai microfoni di Der Spiegel. Leslie Mark Stovall, avvocato della donna, ha rivelato come le prove che dovevano essere custodite dalla polizia ...

Ronaldo e lo stupro - la polizia di Las Vegas avrebbe smarrito le prove depositate all’epoca Cr7 dall’avvocato delle star : Lo rivela a Der Spiegel il legale della Mayorga: perse le dichiarazioni della mia assistita oltre che vestito e biancheria intima depositate nel 2009

Cristiano Ronaldo e il presunto stupro - la polizia di Las Vegas avrebbe smarrito le prove dell'epoca : Ma l'inchiesta su Cristiano Ronaldo per il presunto stupro del 13 giugno 2009 a Las Vegas è fondata ? Una lettura attenta delle carte in possesso della rivista tedesca «Der Spiegel» dimostra che sono ...

Accuse a Ronaldo : caso riaperto dopo la denuncia di stupro della modella americana : La polizia di Las Vegas cerca le prove della presunta violenza del giugno 2009: «C'è un esame medico, valutiamo se chiedere il test del Dna al sospettato»

Cristiano Ronaldo - le accuse di stupro fanno crollare la Juve in Borsa : Il caso Ronaldo è esploso lunedì quando la polizia di Las Vegas ha annunciato di aver aperto una indagine sulle accuse mosse da Kathryn Mayorga, una ragazza di 34 anni, di aver...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro : via dalla pagina ufficiale di EA Sports e da quella della serie FIFA : Cristiano Ronaldo è ormai attaccato da tutti i fronti, dopo l'accusa di stupro rivoltagli da Kathryn Mayorga . L'ex modella americana ha infatti raccontato di aver avuto un rapporto non consensuale ...

Chi è David Chesnoff? ‘L’avvocato delle star’ che difenderà Cristiano Ronaldo dalle accuse di stupro : Cristiano Ronaldo ha scelto David Chesnoff come avvocato per difendersi dalle accuse di stupro: il legale ingaggiato dal portoghese ha già difeso in tribunale decine di star di Hollywood e dello sport Qualche giorno fa la vita di Cristiano Ronaldo è stata investita da una notizia nefasta. Il giornale Spiegel ha riportato la testimonianza di Kathryn Mayorga, una modella che ha accusato CR7 di averla stuprata in un hotel di Las Vegas nel ...

Chi è David Chesnoff? L’avvocato ‘delle star’ che difenderà Cristiano Ronaldo dalle accuse di stupro : Cristiano Ronaldo ha scelto David Chesnoff come avvocato per difendersi dalle accuse di stupro: il legale ingaggiato dal portoghese ha già difeso in tribunale decine di star di Hollywood e dello sport Qualche giorno fa la vita di Cristiano Ronaldo è stata investita da una notizia nefasta. Il giornale Spiegel ha riportato la testimonianza di Kathryn Mayorga, una modella che ha accusato CR7 di averla stuprata in un hotel di Las Vegas nel ...

Cristiano Ronaldo sceglie l'avvocato delle star per difendersi dalle accuse di stupro : l fuoriclasse della Juve si è rivolto a David Chesnoff, penalista che in passato ha difeso anche Tyson, DiCaprio e O'Neal. CR7 è coinvolto nel caso di una presunta violenza sessuale denunciata da una modella, che sarebbe avvenuta nel 2009 a Las Vegas. Il titolo Juve in Borsa oggi perde il 9,92 per cento--Cristiano Ronaldo ha scelto l'avvocato delle star, uno dei più famosi degli Stati Uniti, per difendersi dalle accuse di violenza sessuale. Il ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - la Juventus lo difende : Selvaggia Lucarelli contro la scelta dei bianconeri : Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga, Selvaggia Lucarelli critica le parole della Juventus in difesa di CR7 Cristiano Ronaldo, dopo le accuse di stupro di Kathryn Mayorga, è coinvolto in una vera e propria bufera mediatica. A seguito della denuncia legale della ragazza, che secondo la sua testimonianza sarebbe stata stuprata nel 2009 a Las Vegas, la Juventus si è pronunciata sulla faccenda in difesa del calciatore(VEDI ...

CRISTIANO Ronaldo ACCUSATO DI STUPRO - ALLEGRI LO DIFENDE/ Ultime notizie Juventus - "momento delicato" : CRISTIANO RONALDO salta la Nazionale dopo accuse STUPRO/ Ultime notizie, CR7 non convocato dal Portogallo: il tecnico della Juventus ALLEGRI, "è sereno"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:00:00 GMT)

Juventus - calo delle azioni in borsa dopo le accuse di stupro per Ronaldo : Le azioni della Juventus sono ancora in calo: in meno di tre settimane il titolo, che aveva toccato i massimi storici, ha corretto del 25%, compreso anche il -5,1% odierno che pare connesso alle accuse di stupro rivolte a Ronaldo. CR7 è stato accusato da una ex modella del Nevada di violenza sessuale per fatti avvenuti a Las Vegas nel 2009. La polizia di Las Vegas ha riaperto il caso a settembre in seguito a una nuova denuncia della ...

Ronaldo e il presunto stupro : la Juve lo difende - ma gli sponsor sono preoccupati : Il club bianconero si è schierato in difesa della sua stella diramando, nella serata di ieri, un comunicato che è stato ripreso dai media di tutto il mondo. 'In questi mesi Cristiano ha dimostrato la ...