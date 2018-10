: Romania,referendum contro matrimoni gay - NotizieIN : Romania,referendum contro matrimoni gay - CyberNewsH24 : • News • #Romania,referendum contro matrimoni gay -

Seggi aperti inoggi e domani per unsu una modifica costituzionale mirante a definire ilo una 'unione tra uomo e donna' e non più 'tra coniugi', definizione attualmente vigente.Perché il voto sia valido,è richiesto il 30% di affluenza. La consultazione si svolge su iniziativa di un'organizzazione conservatrice;3 milioni di cittadini hanno firmato una petizione con la richiesta di modifica. Ilè stato approvato nelle scorse settimane dal Senato,e poi la Corte Costituzionale ha dato via libera(Di sabato 6 ottobre 2018)