Romania | urne aperte per il referendum contro le nozze gay

Romania - aperte le urne al referendum popolare contro le unioni gay. Lo appoggiano i socialisti e la Chiesa : In Romania le coppie omosessuali non possono sposarsi. Ma alcuni vogliono essere sicuri che non possano farlo nemmeno in futuro. I 19 milioni di elettori del Paese sono chiamati alle urne tra oggi e domani, in un referendum d’iniziativa popolare che si propone di cambiare la norma costituzionale sul matrimonio, abolendo il riferimento ai “coniugi” e sostituendolo con “uomo e donna”, così da sbarrare la strada a ogni ...