Romania | referendum contro nozze gay

Romania - referendum per vietare le unioni gay : referendum sulle unioni gay. In Romania, si vota per modificare l'articolo 48 della Costituzione e restringere la definizione di famiglia, al matrimonio tra uomo e donna. Il quesito referendario ...

Referendum in Romania per impedire le nozze gay

Romania : il referendum reazionario : Non mancano le accuse all'indirizzo di Dragnea di voler consolidare la propria posizione politica traendo benefici dal referendum stesso. Come riportato da Euroactiv , i socialdemocratici presso il ...

