ROMA | VICEPREFETTO INVESTITO DA BUS TURISTICO Ultime notizie | Giorgio De Francesco

ROMA - viceprefetto De Francesco travolto da un bus turistico sulle strisce pedonali : morto sul colpo. Con lui la moglie - illesa : Il viceprefetto di Roma Giorgio De Francesco, 54 anni, è stato travolto e ucciso da un bus turistico mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Cavour, a pochi passi dai Fori Imperiali. Camminava a braccetto con la moglie, rimasta illesa. Nell’impatto, il funzionario ha sbattuto la testa sull’asfalto: dopo lo scontro il pullman è passato sopra il corpo, riuscendo a fermarsi solo qualche metro più avanti. Inutili i tentativi ...

ROMA - viceprefetto De Francesco travolto da un bus turistico sulle strisce pedonali : morto sul colpo : Giorgio De Francesco, viceprefetto di Roma, 54 anni, è stato travolto e ucciso da un bus turistico mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Cavour, a pochi passi dai Fori Imperiali. È successo intorno alle 11 all’altezza del civico 221, vicino alla fermata della metropolitana. L’uomo camminava in compagnia della moglie, rimasta illesa. Inutili i tentativi di rianimarlo: la vittima ha perso la vita sul colpo. La dinamica ...

