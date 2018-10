Roma | viceprefetto De Francesco travolto da un bus turistico sulle strisce pedonali

ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 ottobre 2018) Giorgio Dedi, 54 anni, è statoe ucciso da un busmentre attraversavain via Cavour, a pochi passi dai Fori Imperiali. È successo intorno alle 11 all’altezza del civico 221, vicino alla fermata della metropolitana. L’uomo camminava in compagnia della moglie, rimasta illesa. Inutili i tentativi di rianimarlo: la vittima ha perso la vita sul colpo. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento da parte del gruppo Trevi della polizia locale. Per poter eseguire i rilievi, la strada è stata chiusa al traffico nel tratto tra largo Visconti Venosta a via degli Annibaldi. L’autista del bus, un uomo di 58 anni, è stato fermato per essere sottoposto, come da prassi, ai test per verificare l’assunzione di alcol e stupefacenti. Il mezzo è stato sequestrato dalla ...