Roma | Vaticano punta a una lottizzazione da 180mila m³ nella riserva naturale | ora basta

(Di sabato 6 ottobre 2018) Un’ampia opera di edificazione all’interno delladella Tenuta di Acquafredda, splendido polmone verde nel cuore dida decenni nelle mire dei costruttori. Intervento giustificato come “progetto ambientale di area per l’accessibilità e la fruizione della”, in realtà pensato (anche) per venire incontro al certificato “interesse alla valorizzazione dei terreni” perseguito da oltre 30 anni dal. Il Capitolo di San Pietro, infatti, detiene la proprietà di 60 dei 140 ettari, gestiti dall’Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica, su cui si estende il parco. E ora, grazie a un provvedimento recentemente approvato dal Consiglio regionale del Lazio, basterà il cosiddetto “silenzio-assenso” per dare il via libera al piano di assetto del parco messo in piedi daNatura, l’ente della Regione Lazio che gestisce le grandi riserve naturali della ...