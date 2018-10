: • News • #Roma: temporali, 90 interventi pompieri - CyberNewsH24 : • News • #Roma: temporali, 90 interventi pompieri - TelevideoRai101 : Roma: temporali, 90 interventi pompieri - aleconte2018 : #succedeaRoma allagata dai temporali e lui tenta rapina con il ficilie subacqueo! Quando la realtà supera l’immagin… -

Da questa mattina i vigili del fuoco dihanno effettuato circa 90legati aicaduti sulla Capitale e ad allagamenti di sottopassi con automobisti in difficoltà soccorsi e messi in sicurezza. In via della Giustiniana l'esondazione di un canale ha creato problemi in un resort. Sono intervenuti gli uomini del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) e i sommozzatori che hanno portato in salvo tre persone bloccate in alcune stanze del piano terra.(Di sabato 6 ottobre 2018)