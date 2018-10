Roma | schianto vicino all' Olimpico | auto perde il controllo e si ribalta

Schianto sull'A25 : auto in testacoda muore 54enne Romana - grave il figlio : Una romana di 54 anni, Patrizia Pastore, è morta in un incidente stradale in Abruzzo. Lo Schianto sulla A25, nel tratto tra Cocullo e Pescina, all'altezza di Collarmele. La donna viaggiava su una ...

Roma - schianto tra auto e moto : quattro feriti/ Ultime notizie - incidente a Prati : due sono gravissimi : Roma, schianto tra auto e moto: quattro feriti. Ultime notizie Prati, due sono gravissimi: in corso le indagini, da ricostruire la dinamica dell'incidente(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 13:27:00 GMT)

Roma - schianto tra auto e moto a Prati : feriti 4 ragazzi - due sono gravissimi : Terribile scontro tra un'auto, Lancia Y, e una moto, scooter SH, per le strade del Centro, quartiere Prati, la scorsa notte con un bilancio di 4 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 3.15 del ...

Roma - schianto mortale sulla via del Mare : ragazzo travolto e ucciso da 2 auto : Un ragazzo è morto investito sulla via del Mare nella notte. Il 28enne di nazionalità moldava è stato travolto questa notte, intorno alle 3, al km 6,700. La prima automobile a investiro era guidata da ...

Schianto sulla Roma-Fiumicino - un ferito grave. L'elisoccorso sul posto : 'Sull'autostrada A91 ' Roma-Fiumicinò il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione Roma, a causa di un incidente avvenuto al km 15,100. Nello Schianto una persona è rimasta gravemente ferita ...

Roma - schianto nella notte sull'Aurelia - moto contro auto : morto motociclista : Incidente mortale nella tarda serata di ieri su via Aurelia a Santa Marinella, vicino a Roma. A quanto ricostruito, una moto si è schiantata contro un'auto. Il motociclista è deceduto sul colpo mentre ...

Schianto all'alba in A1 : muore un 86enne Romano - illeso l'amico : Incidente mortale stamani intorno alle 6.30 in A1, nel tratto aretino, in direzione nord, vicino all'area di servizio di Badia al Pino, nel comune di Civitella in Valdichiana, Arezzo,. Ripercussioni ...

Roma - schianto in autostrada : due morti e un ferito grave sulla A1 : Due persone sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sull'autostrada A1 Napoli Milano al km 577, altezza di San Cesareo, provincia di Roma. Intorno alle 17.30 due ...

Roma - terribile incidente sulla via del Mare : schianto contro un'auto - morto motociclista : terribile incidente questa mattina sulla via del Mare in zona Ostia Antica, a Roma. Un motociclista di 49 anni è morto dopo essersi schiantato contro un'auto guidata da una donna di...