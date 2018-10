Roma | la febbre del sabato sera

Febbre del Nilo - due nuove vittime in Emilia Roma gna e Friuli Venezia Giulia : A Ferrara è morto un uomo di 89 anni per complicanze cardiocircolatorie dopo aver contratto encefalite da virus West Nile. Si tratta della nona vittima di Febbre del Nilo dall'inizio dell'anno nella provincia. In Friuli è morto un cinquantottenne: si tratta del primo decesso all'ospedale di Udine.Continua a leggere

Febbre Nilo - altri 4 morti in Romania : 23.02 In Romania altri 4 morti per le conseguenze della Febbre del Nilo, con il totale delle vittime che è salito a 21. Le autorità sanitarie precisano che i casi della malattia finora registrati sono oltre 200. In Europa 975 i casi, triplicati in un anno: finora il Paese con il più alto numero di infezioni nell'uomo è l'Italia con 327 casi. Poi, Serbia(213),Grecia (147),Romania (117), Ungheria (96), Francia(11),Austria (8), Croazia (3), ...