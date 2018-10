Roma | investito e ucciso da bus turistico in via Cavour

Nuovo look e agibilità stagionale per il 'Romagnoli'. Maio : 'Sullo stadio investito un milione e duecentomila euro' : Lo stadio 'Nuovo Romagnoli' è pronto per ospitare degnamente le partite del Campobasso, dopo i lavori delle ultime settimane. La Commissione per i Pubblici Spettacoli ha concesso l'agibilita per 3.934 tifosi, suddivisi tra la Curva Nord , poco più di duemila, , 923 per la tribuna, cinquanta dei quali riservati, nell'anello inferiore, ai diversamente ...

Roma - bimbo in bici investito da auto : è grave : Brutto incidente nel tardo pomeriggio in via della Bufalotta , a Roma . Un bimbo di 12 anni in bicicletta è stato portato all'ospedale Gemelli in gravi condizioni dopo essere stato investito da un' ...

Roma - bambino di 11 anni investito sulla Colombo : è grave. Il guidatore ha 22 anni : Staca attraversando via Cristofor Colombo quando è stato centrato in pieno da un'auto. Un bambino di 11 anni è stato investito nella tarda serata di ieri all'altezza di viale Europa, nel quartiere Eur ...

