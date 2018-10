: Roma, 54enne muore investito da pullman - TelevideoRai101 : Roma, 54enne muore investito da pullman - FlaShBloGLive : Investito e ucciso da bus turistico sulle striscie nel centro di Roma: muore 54enne: È stato travolto dal mezzo in… -

Un uomo di 54 anni è statoda un bus turistico, nel centro di, ed è morto. L'incidente si è verificato in via Cavour. In base alle prime testimonianze, sembra che l'uomo stesse attraversando la strada sulle strisce, in compagnia della moglie, rimasta illesa. Ilè stato sequestrato e l'autista sarà sottoposto ai test per alcol e droga.(Di sabato 6 ottobre 2018)