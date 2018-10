Roger Federer senza limiti | confermata la presenza ad Halle nel 2019!

Federer - beato te! Roger e i segreti della sua dieta : “mangio di tutto - la verità è che…” : Roger Federer ha svelato alcuni dettagli interessanti in merito alla sua dieta: niente restrizione, lo svizzero si concede qualsiasi cosa, ma senza esagerare In una recente intervista, Roger Federer ha parlato della sua dieta, aspetto fondamentale nella carriera di ogni atleta. Lo svizzero ha svelato alcuni dettagli riguardanti la sua alimentazione, spiegando di concedersi qualsiasi pasto, a patto di non esagerare: “posso mangiare di ...

Sock : 'Roger Federer è il GOAT. Djokovic ha avuto un'incredibile carriera' : Sono cresciuto giocando uno sport di squadra, Kevin pure. Giocando con la squadra di tennis del college. Non siamo spesso in questi ambienti. Quando giochi per altri ragazzi e per altri giocatori di ...

Chardy : 'Sono stato io il leader del Team Europa - non Roger Federer' : Il belga David Goffin ha dichiarato: ' Non puoi immaginare quanto sia bello passare il tempo con delle leggende di questo sport. Sensazioni semplicemente stupefacenti. Ovviamente abbiamo vinto il ...

Roger Federer spiega perché ha creato la Laver Cup : Ci sono grandi cose da fare qui, c'è un buon catering o qualsiasi cosa legata agli sponsor e ai Vip, e vedono giocare i migliori tennisti del mondo per tre giorni consecutivi. Penso sia una delle ...

Federer si ritirerà a Tokio nel 2020? Tracce sul sentiero declinante di King Roger : ... mentre quei diavoli di Nadal e Djokovic accorciano le distanze negli Slam, Roger a quota 20, Rafa 17 e Nole a 14,, scambiandosi il numero 1 del mondo? È la legge della giungla: Federer Express ha ...

Dormire - mangiare - allenarsi : Roger Federer e le chiavi della longevità : Poi, ovviamente, una volta raggiunta una sorta di altezza nello sport diventi più intelligente e diventi un po' più attento anche dopo aver subito alcuni piccoli infortuni. Quindi ti concentri ...

A.Zverev : 'Roger Federer cerca ancora di essere migliore di ieri' : È difficile sfondare quando non si è arrivati Penso, sì, mentalmente devi essere forte per essere uno dei migliori giocatori del mondo. Penso che tutti noi lo stiamo dimostrando. Tutti giochiamo il ...

Barbara Schett : 'L'obiettivo di Roger Federer sono le Olimpiadi di Tokyo' : L'ex numero uno al mondo in doppio, vale a dire Todd Woodbridge , sembra sulla stessa linea: 'È una delle pochissime cose che non c'è nella sua bacheca, cioè la medaglia d'oro. Se riuscisse a ...

John McEnroe : 'Roger Federer è il più grande tennista di tutti i tempi' : Sono circondato dai tennisti più forti del mondo. Non sono qui perchè ho un interesse, non ho alcuna proprietà su questo evento '. .

Tony Godsick : 'Mi sveglio alle 4 : 30 per lavorare su Roger Federer' : Mentre hai lavorato con lui, è diventato uno dei più grandi nomi dello sport. Quali sono stati i maggiori cambiamenti? È solo un po' più difficile per lui spostarsi. Abbiamo iniziato nel 2005 e ...

Laver Cup - Roger Federer riporta avanti Team Europe : Isner sconfitto al match tie-break : Laver Cup, John Isner e Roger Federer si sono dati battaglia nel secondo match di giornata in quel di Chicago Laver Cup, Team Europe torna in vantaggio. Sul punteggio di 8-7 in favore del “resto del mondo”, si sono presentati stasera in campo John Isner e Roger Federer: incontro spettacolare e molto combattuto. Il tennista americano ha vinto il primo set al tie-break, stesso epilogo per il secondo set in favore di Federer ed ...

Tennis - Laver Cup 2018 : Europa-Resto del Mondo 7-1. Rimonta di Alexander Zverev - dominio di Roger Federer : Dilaga l’Europa nella prima sessione della seconda giornata della Laver Cup e si assicura di presentarsi in vantaggio all’inizio dell’ultima giornata, anche in caso di doppia sconfitta nella notte italiana: il Vecchio Continente è in vantaggio per 7-1 sul Resto del Mondo dopo le vittorie del tedesco Alexander Zverev, in Rimonta sullo statunitense John Isner per 3-6 7-6 (6) [10-7], e dell’elvetico Roger Federer, che domina ...

Uniqlo - sponsor di Roger Federer - inaugura il suo primo negozio in Italia : luogo - data e orario d’apertura : Uniqlo, brand giapponese che griffa l’abbigliamento sportivo di Roger Federer, è pronto ad aprire il suo primo punto vendita in Italia Buone notizie per i fan Italiani di Roger Federer! Uniqlo, sponsor del tennista svizzero, ha annunciato la prossima apertura del suo primo punto vendita in Italia. Il negozio verrà aperto a Milano, all’indirizzo Piazza Cordusio 2, avrà 3 piani al suo interno per una grandezza totale di 2500 ...

Tennis - Roger Federer pensa ad un ritorno al Roland Garros : “Non ho ancora preso una decisione ma è sicuramente qualcosa che ho in mente” : “Non ho ancora preso una decisione in merito ma è sicuramente qualcosa che ho in mente. Me l’hanno chiesto parecchie volte nelle ultime settimane“. Con queste parole si è espresso il fenomeno del Tennis mondiale Roger Federer (n.2 del mondo), a margine di una campagna della Fondazione Andy Roddick, relativamente ad un suo ritorno sulla terra rossa del Roland Garros. Il Tennista svizzero, nonostante i suoi 37 anni e i recenti ...