Rocco Casalino è sparito | l' indiscrezione | Giuseppe Conte lo ha messo a riposo forzato

Marina La Rosa : confessioni su Rocco Casalino - : Ma poi si è stupita che sia finito in politica? "Tutti nella casa avevamo un sogno. Taricone voleva arrivare a Hollywood e ce l'avrebbe fatta. Rocco sognava di fare politica , anche se era laureato ...

Marina La Rosa : "Rocco Casalino era un mio 'slave'. Qualche volta ha baciato i miei piedi" : Marina La Rosa, ospite de I Lunatici, la trasmissione di Rai Radio2 condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dall'1.30 alle 6.00 del mattino, ha parlato del suo rapporto nella casa del Grande Fratello con Rocco Casalino, concorrente della prima storica edizione del reality di Canale 5: "Se c'era una tresca tra di noi? Non esageriamo, lui in realtà era un mio ‘slave'. Tutti nella casa avevamo un sogno. Taricone voleva ...

Crozza a Casalino : "Te lo do io il posto dove passare il Ferragosto. Rocco - vai a fare in c…" : Dopo le polemiche sull'audio inviato da Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio, ai giornalisti, in cui si lamentava per la perdita delle ferie di Ferragosto a causa del crollo del ...

Cristina Plevani attacca Rocco Casalino : "Se lui è scemo non lo sono pure io" : Le ultime uscite di Rocco Casalino hanno fatto discutere. L'ultimo audio pubblicato da ilGiornale (clicca qui per ascoltarlo) di fatto ha sollevato non poche polemiche sul portavoce del premier. Nell'audio il portavoce del premier di fatto si lamenta per aver saltato il Ferragosto a causa del crollo del Ponte Morandi. Ma in questa storia adesso entrano anche gli ex concorrenti del Grande Fratello. Tra questi c'è anche Patrizia Plevani, ...

Ponte Morandi e Ferragosto 'saltato' - l'audio shock di Rocco Casalino : Un messaggio privato, inviato a più giornalisti a tre giorni dal crollo, svela un portavoce del premier stizzito dalla pressione. 'Uso strumentale', si difende. Ma chi usa strumentalmente la stampa?

Ponte Morandi e Ferragosto “saltato” - l’audio shock di Rocco Casalino : Sono trascorsi appena tre giorni dal crollo del viadotto Polcevera. Rocco Casalino, plenipotenziario della comunicazione pentastellata e portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte da 170mila euro lordi annui di stipendio, si sfoga con la stampa. Che, ormai si è capito, ama raggiungere con i messaggi audio: “Ragazzi, semmai chiamate una volta dopodiché semmai io vi richiamo – dice l’ingegnere, ex concorrente del Grande Fratello e ...

La guerra a Rocco Casalino: spunta un nuovo audio, le opposizioni lo attaccano: visto che è un esperto di comunicazione, al più importante Grande Fratello del Paese: sta prendendo parte alla gestione, checché se ne dica, di una delle grandi democrazie del mondo. Onore e oneri.