Risultati Premier League e classifica | il Tottenham non sbaglia | colpo Everton FOTO ...

Risultati Premier League - spettacolo Liverpool e City : solo un pareggio per lo United [FOTO] : 1/19 AFP/LaPresse ...

Premier League : la diretta gol - i Risultati live della sesta giornata : Fulham-Watford 1-1 2' Gray , W, , 78' Mitrovic , F, Pareggio tra Fulham e Watford nel match delle 13.30. Ospiti in vantaggio dopo appena due minuti con Gray, che riceve da Hughes e di destro batte ...

Premier League - quinta giornata : Risultati e classifica : Vittorie importanti per le capoliste Chelsea e Liverpool che rimangono appaiate in vetta alla classifica . Il Manchester City di Guardiola segue a due sole lunghezze

Premier League 4a giornata : Risultati e classifica : Chelsea, Liverpool e Watford guardano tutti dall'alto in basso e sono a punteggio pieno dopo quattro giornate. Risorge il Manchester United di Mourinho, 2-0 al Burnley, mentre il West Ham è l'unica ...

Risultati Premier League in diretta LIVE - le formazioni ufficiali : BURNLEY-MANCHESTER UNITED formazioni ufficiali Burnley , 4-4-1-1, : Hart; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Lennon, Cork, Hendrick, Westwood, McNeil; Wood. Manchester United , 4-3-3, : De Gea; ...

Premier League 2018-2019 - Risultati e classifica quarta giornata : vola in testa il Chelsea di Maurizio Sarri : Il Chelsea di Maurizio Sarri sta letteralmente dominando questo avvio della Premier League 2018-2019. Oggi i Blues hanno infatti sconfitto il Bournemouth per 2-0 infilando la quarta vittoria consecutiva in altrettante partite disputate: i ragazzi dell’ex tecnico del Napoli hanno faticato a imporsi e hanno sbloccato la partita soltanto negli ultimi venti minuti. Al 72′ il neo entrato Giroud, dopo una bella combinazione con Alonso, ha ...