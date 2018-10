Riconoscimento facciale negli aeroporti indiani dal 2019

Apple - il Riconoscimento facciale dell'iPhone aiuta l'Fbi : È stato usato per sboccare telefono di un sospettato di pedopornografia. È bastato chiedere all'uomo di guardare il suo iPhone X

Il quarto uomo della banda di Lanciano è stato preso grazie al Riconoscimento facciale : Per l’arresto del quarto uomo della banda di Lanciano, individuato a Caserta, è stato fondamentale l’apporto tecnologico fornito dal Sari (Sistema automatico riconoscimento immagini) della Polizia Scientifica. Una delle telecamere di sicurezza di Lanciano ha ripreso parte del viso e mento dell'uomo: quelle immagini sono state inserite nel Sari che ha fornito un riscontro e confermato ...

Come (non) funziona il sistema Sari di Riconoscimento facciale : Qualche settimana fa Sari, acronimo per sistema Automatico di riconoscimento delle Immagini, ha permesso alla polizia di Brescia di fermare due ladri georgiani, sospettati di un’irruzione in un’abitazione della provincia lombarda a fine luglio. Il sistema, acquistato dall’azienda leccese Parsec 3.26, ha aiutato i poliziotti permettendo di comparare l’immagine ripresa dalle telecamere di sorveglianza con quelle contenute nella banca dati Afis. ...

Essen 2018 : il miglior Riconoscimento facciale firmato Panasonic : Dai test svolti negli ultimi anni, il nuovo sistema di riconoscimento facciale sviluppato da Panasonic è il più completo al mondo. Lo strumento del colosso giapponese può riconoscere i visi da ...

Poste Italiane si prepara a supportare il Riconoscimento facciale per i pagamenti digitali : L'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fonte, ha svelato alcune anticipazioni sui prossimi obiettivi dell'azienda. Ecco cosa ha detto L'articolo Poste Italiane si prepara a supportare il riconoscimento facciale per i pagamenti digitali proviene da TuttoAndroid.

Sedici milioni di volti già nel database. È polemica sul Riconoscimento facciale : I nomi e i volti sono quelli già inseriti nella banca dati Afis, il Sistema automatizzato di identificazione delle impronte usato ogni giorno dagli investigatori italiani per dare la caccia agli autori di reati. Sedici milioni di persone di cui sono conservate foto, identità, descrizione. «Di queste, nove milioni sono soggetti diversi. Gli altri se...

Riconoscimento facciale - come funziona. Il video della polizia : Sono terminate le fasi di sperimentazione e formazione relative al nuovo software della polizia di Stato denominato ''Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini, S.A.R.I.,'', strumento di supporto ...

Ecco come funziona il Riconoscimento facciale : Si chiama Sari, 'Sistema Automatico di riconoscimento Immagini', il nuovo software della Polizia di Stato che oggi ha permesso alla Squadra Mobile di Brescia di arrestare due georgiani per un furto in ...

Brescia : ladri d'appartamento identificati con il Riconoscimento facciale : Due georgiani sono finiti in manette: la polizia li ha catturati utilizzando un nuovo e sofisticato software

Flop Riconoscimento facciale : le ragazze non sono gemelle - ma l'IPhone le confonde : Anche la tecnologia può avere défaillance: il riconoscimento facciale dell'IPhone X ha scambiato i volti di una coppia di ragazze milanesi. A riportarlo è il Corriere della Sera: Claudia e Stefania, che stanno insieme da un anno e mezzo e convivono nel capoluogo lombardo, raccontano divertite la loro disavventura.Ci dicono sempre che ci assomigliano. Ci chiedono se siamo parenti o sorelle, ma non pensavo che avremmo tratto ...

A Tokyo 2020 la sicurezza affidata al Riconoscimento facciale : Tokyo,, askanews, - Gli atleti, lo staff, i volontari e i giornalisti che parteciperanno alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020 dovranno metterci la faccia. Per la prima volta nella storia dei ...

Huawei Mate 20 Pro potrebbe essere rivoluzionario : sensore a ultrasuoni UD e Riconoscimento facciale 3D : Huawei Mate 20 Pro potrebbe rivelarsi come uno smartphone rivoluzionario con un sensore d'impronte a ultrasuoni e sblocco facciale 3D. L'articolo Huawei Mate 20 Pro potrebbe essere rivoluzionario: sensore a ultrasuoni UD e riconoscimento facciale 3D proviene da TuttoAndroid.

Riconoscimento facciale Amazon e polizia - è ancora presto : Photo credit - Depositphotos.com Che il Riconoscimento facciale non sia una scienza esatta è risaputo sin dall'esordio di questa tecnologia sugli iPhone. Sicuramente nei prossimi anni i costanti ...