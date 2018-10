Riace | in migliaia sfilano per il sindaco «Giù le mani da Mimmo Lucano»

Migliaia a Riace per Mimmo Lucano : In Migliaia a Riace hanno preso parte, oggi pomeriggio, alla manifestazione di solidarietà al sindaco Mimmo Lucano , arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. "Siamo rimasti ...

Mimmo Lucano arrestato. Migliaia di persone a Riace in supporto del sindaco : 6 ottobre 2018 - Riace, come anticipato nei giorni scorsi, è scesa in strada oggi pomeriggio in supporto del sindaco Mimmo Lucano, ai domiciliari dal 2 ottobre scorso perché accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.Migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d'Italia si sono ritrovati nel comune simbolo dell'integrazione e dell'accoglienza per ...

Lucano - in migliaia al corteo per il sindaco (sospeso) di Riace : “Mimmo libero”. E lui saluta col pugno chiuso dal balcone : Affacciato alla finestra di casa col pugno sinistro chiuso: così Domenico Lucano ha salutato le circa quattromila persone giunte a Riace per testimoniare la loro solidarietà al sindaco – ora sospeso – agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I manifestanti, dopo aver percorso le strade del paese, sono giunti sotto casa sua urlandogli “Tieni duro, continua a lottare sempre. In questa battaglia ...

Mimmo Lucano : migliaia di persone alla manifestazione a Riace : 6 ottobre 2018 - Riace, come anticipato nei giorni scorsi, è scesa in strada oggi pomeriggio in supporto del sindaco Mimmo Lucano, ai domiciliari dal 2 ottobre scorso perché accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d'Italia si sono ritrovati nel comune simbolo dell'integrazione e dell'accoglienza per ...