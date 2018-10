Revolution Soccer Team | la squadra gay che sfida i pregiudizi

vanityfair

(Di sabato 6 ottobre 2018) Shawn BarberJason CollinsGareth ThomasAnton HysenBillie Jean KingMartina NavratilovaGreg LouganisJustin FashanuOrlando CruzJohn AmaechiSteven Davies David TestoJohnny WeirMichael SamBrian BoitanoThomas Hitzlsperger Abby WambachJohn FennellRobbie RogersCasey StoneyAmelie MauresmoTom DaleyIan ThorpeGus KenworthyDarren YoungMark FosterTadd FujikawaUna partita, nella partita. Ilè unadi calcetto di Firenze, a maggioranza omosessuale, che da anni porta avanti parallelamente le sfide sul campo, fatte di allenamenti e tornei, e le battaglie fuori, per il rispetto dei diritti civili. Tutto è cominciato in un bar dal capoluogo toscano, nell’estate del 2008, quando un gruppetto di ragazzi decisero di fondare una formazione gay/gay friendly, con la speranza di abbattere lo stereotipo che identifica il calcio come uno sport macho. LEGGI ANCHE«Gay e orgoglioso», ...