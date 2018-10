Reddito di cittadinanza | il grande problema dei centri per l' impiego al Sud

Reddito DI CITTADINANZA/ Come e chi può averlo? Le domande che affossano il piano M5s : Il REDDITO di CITTADINANZA riguarda una platea potenziale di 6 milioni di persone. Ci sono alcune domande che mettono in crisi questa misura.

Reddito di cittadinanza - come funziona : videoscheda Vota : 38 mila partecipanti : È una delle novità della manovra del governo Lega-M5S. A partire da marzo 2019 sarà possibile richiederlo

Di Maio : "Reddito cittadinanza anche a chi ha casa" : "Sta girando la notizia che chi ha una casa di proprietà non accederà al programma del reddito di cittadinanza e questo è falso". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Fanpage.it, spiegando come ...

Pensioni - Governo tra Quota 100 e Reddito cittadinanza : Cesare Damiano critico : Continua a far discutere la Nota di aggiornamento al Def e i provvedimenti che il Governo gialloverde intende attuare con la prossima Legge di Bilancio 2019. Lega e Movimento Cinque Stelle continuano a ‘punzecchiarsi’ a vicenda in merito alle risorse e alle coperture per il superamento della Legge Fornero (spalleggiato in primis dalla Lega) e dal reddito di cittadinanza (‘sponsorizzato’ dal vicepremier Di ...

Quello che sappiamo su come funzionerà il Reddito di cittadinanza : Roma, 5 ott., askanews, - Il reddito di cittadinanza va prendendo forma. Il governo è impegnato a definire i criteri della platea dei beneficiari e soprattutto quali beni e servizi potranno essere ...

Berlusconi - Reddito cittadinanza bufala : ANSA, - ROMA, 5 OTT - Il reddito di cittadinanza "è una barzelletta, è una bufala e una presa in giro degli italiani". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo a '#...

Berlusconi : "Reddito cittadinanza è una barzelletta" : "Questo reddito di cittadinanza è una bufala. 9 miliardi a disposizione per 9mila euro all'anno per ogni cittadino che ne usufruisce. Quindi solo un milione di italiani ne usufruisce. I conti non ...

Reddito di cittadinanza : Berlusconi - è una bufala - una presa in giro : Il Reddito di cittadinanza "nessuno lo ha spiegato bene, neanche i nostri. È una barzelletta, una bufala, è una presa in giro per gli italiani". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel suo intervento alla convention di Forza Italia a Milano, parlando di "cifre che non tornano". "I miliardi di sforamento sono 9, attribuiti al Reddito di cittadinanza" continua il leader FI dicendo che ...

Manovra - proroga ecobonus - pensione di cittadinanza - Reddito e tagli : ecco le misure : prorogare 'la detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici'. E' quanto si legge nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza che sottolinea come 'la Legge di Bilancio 2019 proseguirà le politiche di promozione degli investimenti, dell'innovazione e del miglioramento dell'efficienza energetica delle ...

Reddito cittadinanza - De Luca : “Spese morali? Se tutto va bene - si avrà la tazza di latte. Ma scremato” : “Reddito di cittadinanza? Siamo passati dai 1700 euro promessi alle famiglie al cappuccino che darà il governo, se tutto va bene, o alla tazza di latte scremato“. Così, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta la misura del M5s. E aggiunge: “Come si eroga questo Reddito di cittadinanza? Attraverso la tessera sanitaria, poi c’è stata una variante ...

Reddito di cittadinanza con l'Isee Pensioni a 780 €? Non per tutti : "Martedì faremo le audizioni che si concluderanno con l'ufficio parlamentare di bilancio con il professor Giuseppe Pisauro (presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio) al quale servirà un po' più di tempo essendo la persona chiamata a validare il quadro complessivo. Poi mercoledì ci sarà la discussione in Commissione ed eventualmente anche giovedì mattina. Giovedì il provvedimento andrà in Aula per il via libera definitivo". --Claudio ...

RENZI : "Reddito DI CITTADINANZA È VOTO DI SCAMBIO"/ Di Maio : "Niente soldi e 6 anni di galera a chi imbroglia" : Matteo RENZI a ruota libera contro Def e Governo: "reddito di CITTADINANZA è un VOTO di scambio". La sfida dell'ex segretario: "altro che Grecia, rischiamo la fine del Venezuela"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 18:23:00 GMT)

Reddito di cittadinanza : i poveri non vogliono stare sul divano - ma non sempre la povertà è legata alla mancanza di lavoro : Ad avviso di Maria Cecilia Guerra, professoressa di Scienza delle Finanze all'Università di Modena e Reggio Emilia, ex senatrice Pd, ci sono a proposito delle troppe attenzioni al reinserimento ...

Bertinotti : "Il Reddito di cittadinanza è necessario" : Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera dei Deputati, è stato intervistato da Augusto Cantelmi su Tv2000 e ha parlato di quello che sta facendo l'attuale governo. Secondo l'ex sindacalista "il reddito di cittadinanza è una politica necessaria" e ha spiegato perché:"Se il sistema è incapace di affrontare il problema della disoccupazione giovanile con una controriforma del lavoro in cui tutti i lavori sono tendenzialmente poveri e precari ...