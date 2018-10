Reddito di cittadinanza | aumenta il rischio di ' false separazioni'

Gentiloni su Reddito di cittadinanza : "Non basta staccare un assegno" : "Nessuno ha capito come verranno messe a disposizione le risorse per il reddito di cittadinanza". Così Paolo Gentiloni commenta l'iniziativa fortemente voluta dal Vicepremier Luigi Di Maio. E sulla ...

I rom vogliono il Reddito di cittadinanza : "Questa volta ci portano i soldi" : Ci sono anche loro e vogliono il reddito di cittadinanza. E chissà, magari non vedono l"ora che il governo approvi la manovra con dentro il sussidio per i disoccupati.Ieri avevamo raccontato di come i rom e gli immigrati stessero già puntando ad accaparrarsi una fetta del reddito minimo promesso da Di Maio. E oggi a ribadirlo sono gli stessi nomadi che abitano alla periferia Est di Milano. "Spetta anche a noi", dicono candidamente alle ...

Silvio Berlusconi : 'Il Reddito di cittadinanza è una presa in giro degli italiani' : Ieri sera, a Idee per l'Italia, evento forzista promosso dall'ex Ministro dell'Istruzione, Mariastella Gelmini, è intervenuto l'ex premier Silvio Berlusconi per fare il punto della situazione in vista dell'approvazione della manovra finanziaria. Intervistato dal direttore de 'Il Giornale', Alessandro Sallusti, ha dichiarato: Non ho mai udito in nessuna intervista televisiva raccontare che cosa sia questo reddito di cittadinanza. È una bufala, è ...

Cottarelli attacca sul Reddito di cittadinanza e bacchetta Di Maio : Roma, 6 ott., askanews, - Pioggia di critiche sulla manovra da Carlo Cottarelli e bacchettate al vicepremier Luigi Di Maio. 'I soldi per far star meglio gli italiani vengono dagli italiani stessi. Se ...

Di Maio : "Reddito di cittadinanza misura seria e non assistenzialista" : Luigi Di Maio ha risposto a chi critica il reddito di cittadinanza: "Abbiamo creato uno strumento serio, non assistenzialista, che rilancia il lavoro e lo sviluppo economico". Il vicepremier ha voluto ...

Luigi Di Maio - Reddito di cittadinanza : 'Uniche spese vietate quelle per il gioco d'azzardo' : Il culmine della follia lo si era toccato con l'intervento di Laura Castelli , sottosegretario all'Economia , ad Agorà su Rai 3 : 'Se per tre mesi verrà osservato che lei, col reddito di cittadinanza,...

Reddito di cittadinanza : Di Maio spiega quali sono le "spese immorali" : Sì alle sigarette, no al gioco d'azzardo. Il vicepremier chiarisce come potrà essere speso il sussidio

Bertinotti : "Il Reddito di cittadinanza è necessario" : Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera dei Deputati, è stato intervistato da Augusto Cantelmi su Tv2000 e ha parlato di quello che sta facendo l'attuale governo. Secondo l'ex sindacalista "il reddito di cittadinanza è una politica necessaria" e ha spiegato perché:"Se il sistema è incapace di affrontare il problema della disoccupazione giovanile con una controriforma del lavoro in cui tutti i lavori sono tendenzialmente poveri e precari ...

Nicola Porro abbatte Luigi Di Maio : 'Il suo Reddito di cittadinanza è un gravissimo errore' : L'economia si regge sugli incentivi . Ebbene, è difficile pensare a un minore incentivo al lavoro di un sussidio siffatto, che è molto competitivo rispetto a tanti stipendi offerti oggi sui posti di ...