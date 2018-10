Quell’asse Colle-Bankitalia-Bce che vuole riscrivere la manovra di bilancio : Il Def, così com"è, non piace a Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica torna a storcere il naso di fronte alla manovra di bilancio e non è un caso se in questi giorni convulsi ci sono stati contatti tra il Colle e la Banca d"Italia, il Colle e la Banca Centrale Europea.Insomma, un triangolo tra il capo dello Stato, Ignazio Visco e Mario Draghi. Quest"ultimo, peraltro, è salito al Quirinale proprio mercoledì. "Dopo il clamore suscitato ...

A scuola arriva ‘Storia dell’emigrazione veneta’. Assessore : “È diversa da Quella di oggi” : Nelle scuole si insegnerà la storia dei 5 milioni di veneti emigrati nel mondo dall'Unità d’Italia al secondo dopoguerra. "Troppo spesso vengono fatti paragoni tra l'immigrazione odierna e quella dei Veneti nel mondo. Studiandone la storia, ci si può invece rendere consapevoli delle molte differenze", sottolinea l'Assessore all'Istruzione Donazzan.Continua a leggere

Niger - Quelle assenze di sabbia nel Sahel : La città di sabbia non ha un nome proprio. I nomi degli scomparsi della città sono scritti sulle pareti di sabbia. Li custodisce in silenzio dopo qualche settimana passata nel vento. Tornano indietro per nostalgia e di norma nei giorni di festa. Lunghe carovane colorate di polvere, camion perduti nella tempesta, velieri in cerca di un porto e mercanti di conchiglie. Tutti assenti all’appello del sindaco della città che si ostina a chiamarli uno ...

Renzi contro Salvini : "Quella su tasse è bufala del giorno" : "La bufala del giorno riguarda Matteo Salvini e la Flat tax. Attenzione, perché questa è enorme, ma scommetto che domani la scriveranno in pochi, perché se no Casalino si arrabbia". Lo scrive su ...

Assegni : addio a Quelli cartacei - arrivano Quelli digitalizzati : Gli Assegni, bancari o postali che siano, non saranno più gli stessi. Infatti, nell'ambito del più ampio progetto di digitalizzazione del Paese, una recente nota dell'ABI, l'Associazione bancaria italiana [VIDEO], ha chiarito cosa cambiera' per questi Titoli di Credito con l'entrata in vigore della nuova procedura Cit, ovvero Check Image Truncation. In pratica gli Assegni cartacei hanno, ormai, fatto il loro tempo e verranno, progressivamente, ...

Matrimonio Ferragnez - gli invitati vip : ecco chi parteciperà e Quell'assenza che fa molto rumore : LOLNEWS.IT - Manca ancora qualche ora al fatidico sì e che non mancano succulenti aggiornamenti in merito agli invitati VIP che presenzieranno all'evento più social...

Short track - rivoluzione nello staff azzurro! Assen Pandov alla guida della squadra maschile - Anthony Barthell di Quella femminile : Per la prossima stagione ci sarà una rivoluzione nello staff tecnico della nazionale italiana di Short track. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il canadese Kenan Gouadec, che dal 2014 ricopriva il ruolo di c.t. unico, cambierà mansione e diventerà coordinatore e supervisore del settore. La squadra azzurra, che continuerà ad allenarsi a Courmayeur (Ao), verrà divisa in due gruppi di atleti. quella maschile sarà guidata dal 34enne bulgaro ...

Allerta Meteo Genova - assessore : “E’ il vento Quello che ci preoccupa di più” : L’Allerta Meteo gialla in Liguria è stata estesa anche al ponente ligure e protratta fino alle 8 di domani mattina. “Il vento è quello che ci preoccupa di più“, ha spiegato l’assessore ligure alla Protezione civile, Giacomo Giamperdone, in relazione alla situazione del ponte Morandi. “Da quello che ci dicono i tecnici è una struttura molto pericolante, non sappiamo che effetti potrebbe avere“. Piogge intense ...

MotoGp - Ciabatti e Quella 'strana' speranza : 'vorrei che Lorenzo si adattasse subito alla Honda perché...' : Presente ai test di Misano, il direttore sportivo della Ducati ha parlato del futuro di Jorge Lorenzo, auspicando che si adatti in fretta alla Honda Giornata di test per Ducati, Yamaha e Aprilia a ...

MotoGp - Ciabatti e Quella ‘strana’ speranza : “vorrei che Lorenzo si adattasse subito alla Honda perché…” : Presente ai test di Misano, il direttore sportivo della Ducati ha parlato del futuro di Jorge Lorenzo, auspicando che si adatti in fretta alla Honda Giornata di test per Ducati, Yamaha e Aprilia a Misano. I tre team sono scesi in pista per mettere a punto alcune novità da portare in pista alla ripresa del Mondiale, fissata per il 26 agosto a Silverstone. Tutti i piloti ufficiali in pista, con il team di Borgo Panigale che sfrutta ...

Quelle assenze ai funerali di Stato : Per qualcuno però la scelta di esequie private è dettata anche dalla volontà di non trasformare i funerali in una passerella politica. 'È una scelta dei familiari ai quali va tutto il rispetto, e che ...

F1 - Coulthard non ha dubbi : “Quella tra Hamilton e Vettel è la migliore battaglia di sempre - passerà alla storia” : L’ex pilota scozzese ha parlato della rivalità tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, sottolineando di considerarla come una delle migliori di sempre “Quella tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel è una delle migliori battaglie di sempre” parola di David Coulthard, che si è soffermato a parlare alla Bild della rivalità tra il britannico e il tedesco. LaPresse/Photo4 Un confronto maschio e diretto, che stuzzica la fantasia ...