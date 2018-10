Quattro scosse di terremoto nella notte a Catania | la più forte magnitudo 4 8 L allarme

Quattro scosse di terremoto nel Catanese : la più forte di 4.8 Crolli - feriti e paura : MESSINA forte scossa del 4.8 confermata dall'Ingv nel Catanese e avvertita tra Messina e Ragusa bella notte. L'allarma si diffonde via social e notte in strada per migoiaia di siciliani....

Cento scosse in meno di ventiQuattro ore : la nuova faglia del Molise fa paura : Cento scosse in meno di ventiquattro ore. La sequenza sismica di Campobasso non dà tregua agli abitanti dei centri molisani da Campomarino fino a Guardialfiera e in molti continuano a dormire fuori ...