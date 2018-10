Quattro scosse di terremoto nel Catanese

ilmattino

(Di sabato 6 ottobre 2018) Forte scossa del 4.8 confermata dall'Ingv nele avvertita tra Messina e Ragusa bella notte. L'allarma si diffonde via social e notte in strada per migoiaia di siciliani.Danni a cornicioni e chiese, le prime segnalazioni. La conferma che la scossa è figlia di uno sciame che nei giorni scorsi aveva fatto tremare lo Stretto e risvegliato la memoria del grande sisma del 1908. Sono una quarantina i feriti in ospedaleLa scossa ha provocato il crollo di cornicioni, nella chiesa di Santa Maria di Licodia e a Palazzo Ardizzone, ex sede del municipio, e di antiche case rurali ma non, secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, crolli di edifici. Adrano e Biancavilla i paesi maggiormente interessati, dove si registrano dei cedimenti di cornicioni.