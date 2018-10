wired

: RT @gio_colfer: @michele_bravi È incredibile quante cose delle persone che ormai non sono più nelle nostre vite ci sono in noi - Demis_voice_ : RT @gio_colfer: @michele_bravi È incredibile quante cose delle persone che ormai non sono più nelle nostre vite ci sono in noi - micheleiurillo : Quante cose sai su Mercurio? - mao59 : “Gli innamorati hanno, come i pazzi, un cervello tanto eccitabile e una fantasia tanto feconda, che vedono assai pi… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) A Kourou, nella Guyana francese, è quasi tutto pronto: è da lì che il prossimo 20 ottobre, montato su un razzo Ariane, partirà BepiColombo, la sonda che più di ogni altra ci porterà con lo sguardo vicino a. Chiamata così in onore di Giuseppe Colombo, fisico italiano ben noto nel campo della ricerca spaziale, l’impresa ha in programma l’analisi delle caratteristiche geologiche, magnetiche e atmosferiche del pianeta, così come lo studio della sua evoluzione. Sono tantissimi, infatti, i misteri che ancora lo avvolgono e che, una volta svelati, potrebbero dirci molto sulla storia del nostro intero Sistema solare. Anche se dovremo attendere il 2025 perché la sonda sia abbastanza vicina da poterci illuminare in proposito: è un viaggio molto lungo. Nel frattempo possiamo ingannare l’attesa ripassando un po’ diche conosciamo. È più grande o più piccolo ...