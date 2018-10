Quando Tina Turner tentò il suicidio | «Volevo fuggire da mio marito»

Fiorentina - Pioli torna sul rigore di Chiesa : “il Var interviene Quando la decisione è palesemente errata” : Fiorentina, Stefano Pioli è tornato a parlare del ben noto caso del calcio di rigore assegnato per atterramento di Chiesa in area dell’Atalanta “Il rigore concesso a Chiesa? C’è poco da dire, l’arbitro ha visto così e ha pensato di non utilizzare il Var perché probabilmente era convinto che ci fosse il rigore“. Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, torna così sull’episodio che ha scatenato le ...

Centinaio (Lega) : 'Non lamentiamoci se ci invadono - Quando si vuole un lavoro lo si trova' : In occasione della puntata della trasmissione Tagada' su La7 questo giovedì 27 settembre è intervenuto fra gli altri il ministro delle Politiche Agricole e Forestali Gian Marco Centinaio, esponente della Lega [VIDEO]. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto il titolare del dicastero di via XX Settembre. Il ministro Centinaio parla del fatto che gli italiani non vogliono più lavorare in agricoltura Il ministro Centinaio ha fatto in ...

Heather Parisi contro Simona Ventura?/ Frecciatina dopo Temptation Island Vip : "Quando vedo un reality.." : Heather Parisi contro Simona Ventura? Arriva una Frecciatina dopo Temptation Island Vip: "Quando vedo un reality in tv il mio Quoziente Intellettivo si abbassa..."(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina - Quando si gioca? Programma - orari e tv delle prossime partite degli azzurri : L’Italia ha travolto il Belgio e ha così conquistato la seconda vittoria ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale ha dominato i Red Dragons e ora dovrà tornare in campo sabato 15 settembre (ore 21.15) per affrontare l’Argentina di Julio Velasco: gli azzurri hanno mostrato i muscoli e non vorranno fermarsi contro l’Albiceleste, avversario importante e da non sottovalutare prima della cenerentola Repubblica ...

Salvini-Di Maio - Martina-Renzi : Quando la politica divide gli alleati : Il vicepremier pentastellato glissa sulle molteplici divergenze con il collega leghista. L'ex-segretario del Pd continua a rubare la scena a quello in carica -

Uno Mattina 2018 2019 - Quando inizia e conduttori della stagione autunno/inverno : UnoMattina sta per tornare nelle case degli italiani! Se è valido il detto squadra vincente non si cambia ecco che la coppia di conduttori costituita da Franco di Mare e Benedetta Rinaldi è pronta ad iniziare la stagione 2018/2019 del programma mattutino dell’ammiraglia Rai. Uno Mattina 2018/2019: quando inizia Dal 10 settembre su Rai1 la giornata degli italiani inizia con Uno Mattina, uno dei programmi più popolari e longevi della ...

Norbert Niederkofler e Bruno Barbieri a Cortina - Quando l'alta cucina sale in alta quota : Dalla gavetta sulle navi da crociera di Barbieri ai sogni di Niederkofler, che è cresciuto nell'hotel di famiglia in Alto Adige, desiderando di girare il mondo. Monaco, New York, poi dal '96 l'alta ...

Alzheimer - “un esame della retina per stanare la malattia Quando i sintomi non sono ancora comparsi” : Mentre gli scienziati continuano senza sosta la caccia alle origini della malattia 47 milioni di persone in tutto il mondo, la ricerca riesce a far un altro passo avanti nella diagnosi. Una luce che illumina l’occhio, un semplice esame non invasivo potrebbe permettere di cogliere nella retina una ‘spia’ della presenza di Alzheimer, quando ancora i sintomi clinici della malattia non sono comparsi. Un nuovo studio della Washington ...

Valentina Dallari verso la guarigione : ‘Quando ricominci a mangiare ricominci a vivere’ : In un lungo, lunghissimo post condiviso in una Instagram story (scritto con un carattere che mette a dura prova la vista) Valentina Dallari torna a parlare della sua lotta contro l’anoressia che ha iniziato a curare a gennaio 2018. La ex tronista di Uomini e donne parla di come sia arrivata alla consapevolezza di essersi trovata a un vero e proprio bivio tra la vita e la morte: Arriva un punto in cui ti ritrovi a un bivio. Un punto in cui, ...

Quando nel 2016 - Matteo Renzi fuori la camera ardente di Tina Anselmi - si faceva i selfie : Era il 2016 e Renzi si faceva i selfie proprio fuori la camera ardente di Tina Anselmi A poche ore dai funerali di stato per la tragedia del ponte Morandi di Genova, non si può non leggere della bufera che ha colpito tramite social, il Vice Premier Matteo Salvini, accusato di aver fatto dei selfie nonostante il momento tragico. Nessuno ha pensato però, che negare dei selfie a chi li chiede, potrebbe ugualmente creare scompiglio e caos, qualcuno ...

Rinviate Milan-Genoa - Sampdoria-Fiorentina?/ Quando giocano - attesa per la decisione dopo il crollo del ponte : Sampdoria Fiorentina e Milan Genoa, valide per la prima giornata della Serie A, potrebbero essere Rinviate: si attende la decisione della Lega dopo il crollo del ponte Morandi a Genova(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 13:20:00 GMT)