Quando le star finiscono in manette per difendere i diritti di tutti

Sergio Rubini e il ricordo di Mel Gibson : "Quando lo arrestarono stappai una bottiglia di champagne" : “Un ricordo terribile” ancora oggi, a distanza di quattordici anni. Sergio Rubini ricorda a Propaganda Live l'esperienza sul set de La Passione di Cristo, film del 2004 girato da Mel Gibson che tenne banco per i clamorosi incassi al botteghino e le furenti polemiche.“Ho avuto problemi con Gibson – confessa l’attore pugliese – quando l’hanno arrestato ho stappato una bottiglia di champagne. Era un set molto particolare, tutti avevano delle ...

Firenze Rocks 2019 / The Cure suonano il 16 giugno : ecco dove e Quando acquistare i biglietti online : La nuova edizione di Firenze Rocks non è esattamente dietro l’angolo. Nonostante questo, sono emerse le prime indiscrezioni sull’evento musicale, The Cure sul palco.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:28:00 GMT)

Restare in forma anche Quando lo sport non piace : i consigli : Fare sport quando non si è particolarmente motivati e amanti delle attività ginniche può rivelarsi un ostacolo complesso da superare, un vero blocco sia fisico che mentale. Nonostante i propositi iniziali la costanza potrebbe diminuire, come l'entusiasmo e la relativa voglia di ritornare in forma. Combattere queste condizioni è facile e possibile, basta porsi obiettivi facili da raggiungere, aggirando i limiti imposti dalla mente.Motivazione: ...

Monza - Colombo dichiara : “Berlusconi non sa stare senza calcio - ecco Quando si chiuderà l’accordo” : Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Felice Colombo, presidente del Milan che ha conquistato il decimo scudetto apponendo la stella sulla maglia, nonché padre dell’attuale numero uno del Monza, non si è sottratto alle domande sul ritorno nel calcio di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani e sui suoi trascorsi rossoneri. Per quanto riguarda la trattativa Berlusconi-Monza, Colombo non si aspettava quanto è ...

Mara Venier dimagrita per Domenica In/ Cambio look in vista dello start : Quando parte il programma? : Ghiotta anticipazione sulla Domenica In firmata Mara Venier. Dove va la conduttrice, insieme a Giucas Casella? Il video divertente fa il giro del web.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 12:49:00 GMT)

Ora solare 2018 - ecco Quando arriva : spostare le lancette un’ora indietro : È notizia recente l’idea della Commissione europea di abolire il passaggio tra ora legale e solare in tutta l’Unione, venendo incontro alle richieste dei paesi dell’Est e del Nord. “La gente vuole farlo, quindi lo faremo”, ha spiegato il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, annunciando una proposta a breve. Una proposta che rischia però di aprire un “caos lancette”, se – come specificato ...

La startup che predice Quando fare pipì e altre 4 idee assurde viste a Ifa : Se riusciranno in futuro ad accasarsi nei padiglioni più in vista, dipenderà dal successo delle loro idee di business. A Ifanext, l’area dedicata alle aziende più innovative della fiera berlinese dell’elettronica di consumo, le startup presentano i loro progetti. Comandi vocali, casa connessa e robot sono i must del momento. Ma ci sono anche progetti alternativi. Wired ne ha raccolti cinque. Senza i quali possiamo vivere serenamente. ...

Quando attivare una SIM può costare fino a 60 euro : La guerra degli operatori con offerte al ribasso sta creando problemi con i vari negozi che guadagnano sulle commissioni. Ecco perché in alcuni casi attivare una SIM può costare fino a 60 euro Quando attivare una SIM può costare fino a 60 euro E’ una lotta tra ricchi e furbetti e sebbene le continue offerte […]

Quando attivare una SIM può costare fino a 60 euro : La guerra degli operatori con offerte al ribasso sta creando problemi con i vari negozi che guadagnano sulle commissioni. Ecco perché in alcuni casi attivare una SIM può costare fino a 60 euro Quando attivare una SIM può costare fino a 60 euro E’ una lotta tra ricchi e furbetti e sebbene le continue offerte […]

Biblioterapia - Quando la lettura ci aiuta a stare meglio : Leggere un libro può aiutarti molto più di quanto pensi: è ormai dimostrato come la lettura fornisca un aiuto prezioso alla cura delle difficoltà psicologiche e al processo psicoterapeutico. Nei Paesi anglosassoni è sempre più diffusa la Biblioterapia, cioè il supporto dei libri per vari trattamenti a disturbi psichici. Da un lato la Biblioterapia può essere intesa come lettura di testi non specialistici ma dal forte impatto emotivo. Romanzi, ...

Samsung Galaxy Note 9 : come e Quando acquistare il nuovo phablet Caratteristiche - uscita in Italia - prezzo - disponibilità : Samsung Galaxy Note 9 Samsung Galaxy Note 9: come e quando acquistare il nuovo phablet Caratteristiche, uscita in Italia, prezzo, disponibilità Il nuovo Samsung Galaxy Note 9 è stato finalmente ...

MAURIZIO COSTANZO SHOW/ Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi : "Quando tutto finisce si può restare amici" : Ci sono i sentimenti al centro del tavolo di stasera del MAURIZIO COSTANZO SHOW. Spazio anche a imitazioni e battute con Filippo Bisciglia e Iva Zanicchi.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 06:30:00 GMT)

Diretta/ Juventus MLS All Star streaming video e tv - orario - probabili formazioni : Ronaldo Quando debutta? : Diretta Juventus MLS All Star streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano nella notte ad Atlanta(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 00:14:00 GMT)

Ben Stiller e Christine Taylor : Quando il tempo aiuta a restare amici : Certi amori fanno giri immensi anche per trasformarsi in altro. Se c’è chi si dice addio con il sorriso sulle labbra e con la certezza di rimanere «ottimi amici», c’è anche chi ha bisogno di un po’ di tempo per convertire un matrimonio in «qualcosa che resta», nonostante un divorzio nel mezzo (in barba al «disaccoppiamento consapevole» di Gwyneth Paltrow). Prendete Ben Stiller. L’attore di Zoolander e la collega Christine ...