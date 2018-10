Quando il tradimento è social

huffingtonpost

(Di sabato 6 ottobre 2018) Sì, i tempi sono cambiati, sotto tanti punti di vista. Ma ce n'è uno che merita di essere approfondito, perché non è banale come potrebbe sembrare a un primo sguardo. Cominciamo da qui: con l'avvento della tecnologia il rapporto di coppia viene messo costantemente a dura prova, ogni volta che uno dei due partner apre l'app di uno di un messenger.È un dato di fatto, tanto che oggi molte separazioni avvengono sulla base di prove passate su WhatsApp. Cosa starà guardando? Con chi starà chattando? Mi sta dicendo la verità? Forse sta sbirciando un profilo di una o di uno che frequenta e io non lo so, oppure sta commentando (mentalmente o realmente) le foto di un'altra persona. Insomma, domande pregne di sospetti. Ma chi non se le è fatte almeno una volta guardando la faccia dell'altro, piena dell'attenzione che forse non ...