Pubblica Amministrazione | Bongiorno | “In arrivo nuove assunzioni”

Rinnovo CCNL Pubblica Amministrazione - incontro urgente con il ministro Giulia Bongiorno : Come si legge in una nota congiunta diffusa dalla Flc-Cgil, i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno chiesto al ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, in vista della legge di bilancio 2019, un incontro di merito sulle politiche del lavoro pubblico, settori dell’Amministrazione e dell’Università e Ricerca. Rinnovo contratto, i sindacati chiedono incontro urgente con il ministro della PA, Giulia Bongiorno I sindacati ritengono che ...

C'è una nuova risorsa per gli informatori anonimi nella Pubblica amministrazione : Le organizzazioni non-profit Transparency International Italia e Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali presentano oggi WhistleblowingPa, strumento informatico che consente agli enti pubblici di raccogliere segnalazioni anonime su corruzione e illeciti interni alle pubbliche amministrazioni, garantendo l’anonimato del segnalante. L’iniziativa arriva a quasi un anno dall’approvazione della legge sul ...

WhistleblowingPA - denunce anonime contro la Pubblica Amministrazione corrotta : Ricordate la Gola Profonda, dello scandalo Watergate? Erano gli anni ’70 e un funzionario pubblico decise di raccontare ai giornalisti i retroscena delle intercettazioni illegali ai danni dei democratici statunitensi ordinate dal presidente Nixon, che fu costretto a dimettersi. Gola Profonda è sicuramente il whistleblower più famoso della storia recente. Lui era costretto ad incontrare i cronisti di nascosto, per non farsi scoprire. Oggi ...

De Luca - sindaco di Messina - : 'Nella Pubblica Amministrazione - si entra per pubblico concorso' : In questo post Pubblicato su Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca, scrive diverse parti in maiuscolo ed afferma : 'I SINDACATI SONO PER LA LEGALITÀ O PER LE ILLEGALITÀ? L'ATM HA OPERATO IN ...

CONSORZIO IDRICO - Rischio corruzione nella Pubblica Amministrazione : seminario con il magistrato Catello Maresca : 12:29:14 CASERTA. Giovedì 27 settembre dalle ore 15,00, nell'aula assemblee del CONSORZIO IDRICO "Terra di Lavoro" di Caserta, il magistrato Catello Maresca terrà un seminario introduttivo dal titolo: ...

La Pubblica Amministrazione italiana ultima in Europa per i tempi di pagamento : Nell'ultimo anno il tempo medio di pagamento da parte della Pubblica amministrazione è aumentato da 95 a 104 giorni. Lo rivela una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione ...

Pubblica Amministrazione e i 450mila nuovi assunti - speriamo che il governo sia di parola : di Linda Maisto e Francesco Pastore È stato memorabile l’intervento del governatore Vincenzo De Luca, governatore della Campania, alla Festa dell’Unità di Ravenna di qualche giorno fa. Il moderatore dell’evento ha chiesto a De Luca quale fosse stato secondo lui il motivo dell’insuccesso elettorale del Pd alle ultime elezioni politiche e quali fossero le sue proposte per invertire la rotta. Con un’irruenza ed una chiarezza che certo non gli fanno ...

Peggiorano i tempi di pagamento della Pubblica amministrazione : Un passo indietro: in Italia, il tempo medio di pagamento da parte del settore pubblico è cresciuto nell'ultimo anno, passando da 95 a 104 giorni, dice l'ultima edizione l'European Payment Report ...

Difesa : Aeronautica militare - presentato programma 'Innovazione 4.0' - studio innovativo per la Pubblica amministrazione : ...inistero della Difesa e che vede la Forza armata impegnata da tempo, insieme a diverse realtà del mondo accademico, nella ricerca sulle relazioni umane all'interno dell'organizzazione e sui processi ...

Criteri per il riparto di giurisdizione e appalto con Pubblica amministrazione : Cass. sez. un. 27.6.2018 n. 16963 la giurisdizione va determinata sulla base della domanda, e ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto bensì in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura ...

Pubblica Amministrazione : Il Governo approva il Decreto Concretezza : Il Governo M5S - Lega guidato da Giuseppe Conte ha approvato definitivamente il cosiddetto Ddl Concretezza che dovrebbe riformare profondamente la Pubblica Amministrazione italiana dando il via ad una mega campagna di assunzioni da una parte e dall'altra iniziando una lotta senza quartiere contro l'assenteismo e i cosiddetti furbetti del cartellino. Diverse infatti sono le novità introdotte nel testo del Decreto, composto da soli 6 articoli. ...