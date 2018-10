Psg | Buffon sempre in bilico Tuchel | ' Non so se gioca'

Psg - Buffon : 'Felice per il Napoli - ma la Juve non ha eguali' : Gigi Buffon , portiere del Paris Saint-Germain , parla al Corriere dello Sport del campionato italiano: 'Sono felice che il Napoli stia facendo bene, perché ho un gran rapporto di amicizia, stima e rispetto con Ancelotti. Tuttavia credo che la partita con la Juve non sarà ...

Psg - Buffon : 'Arrabbiato per il gol preso - ma siamo nella storia' : ROMA - Gianluigi Buffon il perfezionista. Anche in Francia iniziano a conoscere il carattere dell'ex portiere e capitano della Nazionale e della Juventus , ieri sera tra i pali del Paris Saint-Germain ...

Psg vittorioso in trasferta - Gigi Buffon esulta sui social : Gigi Buffon ha giocato oggi nella vittoria del suo PSG in casa del Rennes, 3-1 netto in Ligue 1 per i parigini “Riassaporare il campo ha sempre un gusto particolare ed eccezionale. Farlo con l’ennesima vittoria fuori casa, dimostrando di saper soffrire e ribaltare lo svantaggio, rende il tutto ancora più bello“. Gigi Buffon ha affidato a Twitter le proprie sensazioni dopo la vittoria del suo PSG contro il Rennes. Un 3-1 in ...

Psg - Tuchel affronta il caso Buffon dopo le recenti esclusioni : Gigi Buffon pronto a lottare con Areola per accaparrarsi il ruolo di portiere titolare del PSG: le ultime novità le svela Tuchel “Buffon giocherà sia contro il Rennes che contro il Reims“. Il tecnico del PSG Tuchel è stato stuzzicato in merito all’utilizzo di Gigi Buffon. dopo qualche intervento goffo di Areola in Champions League contro il Liverpool, in Ligue 1 l’allenatore dei parigini intende dunque riproporre ...

Psg : Cavani deluso e il mercato non va - ma torna Buffon : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , rientra pure Balotelli con il Nizza , in trasferta domenica a Montpellier.

Psg - dominio contro il St.Etienne : ancora panchina per Buffon : Si è aperta la 5^ giornata della Ligue 1, altro importante successo per il Psg, quinta vittoria consecutiva e conferma al primo posto in classifica. ancora panchina per il portiere Gigi Buffon, al suo posto Areola che si conferma il titolare. Il risultato finale contro il St’Etienne è stato di 4-0. Nel primo in rete Draxler, poi nella ripresa il Psg chiude i conti con Cavani, Di Maria e Diaby. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

Il Psg veste Jordan : “Se preferisci - fai finta che sia Buffon” : “Se conosci un po’ la storia sai che Michael Jordan ha sempre cercato le sfide. Parigi rispecchia pienamente questo spirito. Lo fa la città, lo fa la squadra”. Nei minuti faccia a faccia con lui, si capisce benissimo perché — più di altri — Jordan e il PSG abbiano scelto Dani Alves come uno dei portavoce della collaborazione. Mentre il sipario si apre sulla nuova collezione, che comprende una grossa parte di lifestyle e una ...

Psg - è caos portieri. Tuchel : "Mai detto che Areola è il n°1. Buffon è Buffon" : Thomas Tuchel avrà una bella gatta da pelare per quanto riguarda la titolarità del ruolo del portiere al Psg. Buffon e Areola, infatti, si sentono i custodi della porta ma solo uno di loro, ovviamente,...

Psg - Al Khelaifi : 'Buffon una leggenda - può darci molto' : 'Buffon può dare molto al Psg, dentro e fuori dal campo. È una leggenda e la sua esperienza è necessaria. Per noi il fatto che difenda i nostri colori è motivo di orgoglio'. Lo dice il presidente del ...

Psg : brutte notizie per Buffon - non sarà il portiere titolare : Dopo un calvario durato mesi, Marco Verratti torna a disposizione del Paris Saint-Germain. Il tecnico dei parigini Thomas Tuchel ha infatti annunciato che il centrocampista italiano farà parte dei convocati per la partita di campionato contro il Saint-Etienne. Verratti in questa stagione non ha giocato neanche un minuto. Nel corso della conferenza della vigilia, Tuchel ha anche annunciato che in porta contro il Saint-Etienne giocherà ...

Doccia fredda per Buffon. Tecnico Psg : "Il titolare è Areola" : "Areola? È in pole per essere il numero 1, ma Gigi è una leggenda". Thomas Tuchel, Tecnico del Psg, in un'intervista a Rmc Sport sembra sciogliere ogni dubbio sulle gerarchie per il ruolo di portiere. "Alphonse arriva dal centro di formazione del club, il Psg è tutto per lui. Buffon? Con lui abbiamo una situazione diversa". Sembra dunque profilarsi un futuro da dodicesimo per l'ex portiere di Juve e Nazionale, che in estate ha firmato un ...