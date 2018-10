Pronostico Valencia vs Barcellona | La Liga 7-10-2018 e Analisi

Pronostico Real Sociedad vs Valencia - La Liga 29-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 7^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Valencia, sabato 29 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Sociedad-Valencia, sabato 29 settembre. All’ora di pranzo Real Sociedad e Valencia si fronteggeranno al Estadio Municipal de Anoeta. In palio tre punti che iniziano ad assumere notevole importanza sia in chiave europea che in ottica salvezza. Per entrambe l’obiettivo è quello di ...

Pronostico Valencia vs Juventus - Champions League 19-9-2018 e Analisi : UEFA Champions League 2018-2019, 1^ giornata gruppo H, Analisi e Pronostico di Valencia-Juventus, mercoledì 19 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Valencia-Juventus, mercoledì 19 settembre. Esordio al ‘Mestalla’ per i Campioni d’Italia, in uno dei campi più difficili di tutta la Spagna e dove sono proibite distrazioni. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Valencia e Juventus?Nella stagione del ...

Pronostico Valencia vs Real Betis - La Liga 15-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 4^ giornata, Analisi e Pronostico di Valencia-Real Betis, sabato 15 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Valencia-Real Betis, sabato 15 settembre. Al Mestalla va in scena una partita interessante tra due formazioni tecnicamente dotate che promettono spettacolo. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Valencia e Real Betis?Il Valencia a conquistato solamente 2 punti dopo tre giornate e alloggiano al ...

Pronostico Levante vs Valencia - La Liga 2-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Levante-Valencia, domenica 2 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Levante-Valencia, domenica 2 settembre. La domenica della Liga riparte a mezzogiorno con il derby di Valencia tra due club reduci da sconfitte. Analisi e Pronostico del match. Come arrivano Levante e Valencia? Il Levante è reduce dalla sconfitta interna per 2-1 con il Celta Vigo dopo aver centrato la ...

Pronostico Valencia vs Atletico Madrid - La Liga 20-8-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 1^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Valencia-Atletico Madrid, lunedì 20 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Valencia-Atletico Madrid, lunedì 20 agosto. La prima giornata della Liga regala subito un big match, tra la quarta classificata e i vice campioni di Spagna. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Valencia e Atletico Madrid? Il Valencia ha confermato in ...