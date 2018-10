Presidente Perugia - dl contro norme Fifa : ... che sottolinea di non aver "nulla di personale col Presidente Gozzi" - è in chiara violazione delle norme internazionali che impediscono alla politica di intromettersi nei fatti sportivi, quindi ...

Il Presidente del Perugia : “format giusto per la Serie B” : La decisione del Collegio di garanzia di confermare a 19 il campionato di Serie B piace al Perugia. Il Presidente del club umbro, Massimiliano Santopadre, ha espresso “soddisfazione per un format fortemente voluto dalle società che compongono questa categoria che, in maniera unanime, hanno chiesto a Figc e Coni di ascoltare il loro grido di allarme dopo i cinque fallimenti negli ultimi tre anni di B. Per diversi motivi, non solo ...