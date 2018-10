Presentazione | con polemica | per la «Festa del cinema»

Brindisi - Presentazione stagione concertistica "BrindisiClassica" : Questo incontro è rivolto in particolare al mondo studentesco e si propone di favorire l'avvicinamento dei giovani alla musica colta. È previsto l'approfondimento dei contenuti dei più significativi ...

OnePlus 6T : l’invito conferma la Presentazione il 17 ottobre : La presentazione di OnePlus 6T è attesa da parecchio tempo, ma grazie a un invito che è stato diffuso sul social network Weibo, si ritiene che il messaggio stesso contenga la data della presentazione del nuovo dispositivo, che teoricamente dovrebbe essere fissata per il 17 ottobre.Prendendo in considerazione questa data, potrebbe trattarsi di una mossa davvero strategica di OnePlus, in quanto la presentazione dovrebbe avvenire un giorno dopo la ...

Totti - Presentazione del libro al Colosseo 'Il ritiro avrei preferito deciderlo con la mia testa' : Così l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, ai microfoni di Sky Sport 24 nel giorno della presentazione del suo libro al Colosseo

FRANCESCO TOTTI - LIBRO "UN CAPITANO" : Presentazione AUTOBIOGRAFIA AL COLOSSEO/ La rissa sfiorata con Spalletti : FRANCESCO TOTTI, "Un capitano": PRESENTAZIONE AUTOBIOGRAFIA al COLOSSEO. Quando il Pupone diede a Spalletti del "vigliacco": la rissa sfiorata negli spogliatoi di Bergamo.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:37:00 GMT)

Monza - domani la Presentazione del nuovo corso targato Berlusconi : Si terrà domani, 28 settembre, la conferenza stampa in cui saranno presentati nuovi e importanti progetti per il futuro del club brianzolo. L'articolo Monza, domani la presentazione del nuovo corso targato Berlusconi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tiro con l’Arco - domani la Presentazione dei Campionati Italiani all’aperto 2018 : La rassegna tricolore si svolgerà dal 28 al 30 settembre tra lo Stadio Comunale di Bisceglie e Trani domani, giovedì 27 settembre, alle ore 17,30, verranno presentati presso la Sala Conferenze Polo Museale in Piazza Duomo a Trani i Campionati Italiani all’aperto 2018 che andranno in scena dal 28 al 30 settembre tra lo Stadio Comunale di Bisceglie (qualifiche ed eliminatorie di venerdì 28 e sabato 29 settembre) e Trani (finali per i ...

Serata di Presentazione di VIENI A SPETTINARTI con la pizzica : ... l'inverno dei tanti amanti e appassionati della storia, le tradizioni, la musica e la danza tradizionale del Sud Italia e che ha visto un susseguirsi di suggestivi spettacoli tenutisi dagli stessi ...

Clima - l’8 ottobre la Presentazione del nuovo rapporto dell’IPCC “1 - 5°C : la strada per contenere il riscaldamento del Pianeta” : È uno dei lavori più attesi sul futuro dei cambiamenti Climatici e del pianeta. Alla Conferenza di Parigi del 2015, la comunità internazionale chiese all’IPPC un’analisi sulle reali possibilità di contenere l’innalzamento della temperatura globale entro 1.5 gradi centigradi. Le soluzioni possibili, i benefici potenziali per società, economie ed ambiente, le misure di policy per ridurre e cambiare i consumi di energia, le risorse necessarie, le ...

Al Politeama la seconda Presentazione della stagione teatrale e concertistica : Gli spettacoli verranno poi presentati al Teatro Boccaccio di Certaldo venerdì 28 settembre alle 17.30. La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e ...

FERRARI/ Sprint a Piazza Affari in attesa del Capital Markets Day con la Presentazione dell’Icona : A Piazza Affari FERRARI brilla in attesa del Capital Markets Day, dove sarà anche presentata la nuova Icona. attesa per le parole di Camilleri sul Suv FERRARI(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 10:28:00 GMT)

Incontro a tema. "Festa di Inizio Anno Sportivo - Convention di Presentazione e Premiazioni scorsi campionati Primaverili" : Assessore allo Sport Comune di Corciano; - Ignozza Domenico. Presidente Coni Umbria; - Varasano Leonardo. Presidente Consiglio Comunale di Perugia; - Pascucci Roberto Presidente Csi Umbria; - ...

Romolo+Giuly è la guerra tra fighetti e coatti con Fortunato Cerlino e Giorgio Mastrota : la Presentazione della serie : presentazione ufficiale per Romolo+Giuly che dal 17 settembre andrà in onda su Fox e sulla quale oggi si è alzato il sipario in attesa del debutto in tv. Fortunato Cerlino di Gomorra e Giorgio Mastrota (nel ruolo di sé stesso) sono solo due dei protagonisti della serie che andrà in onda in prima serata con un episodio a settimana e con la guerra tra fighetti e coatti di Roma Nord e Roma Sud. Romolo+Giuly è nata proprio per mettere in ...

Ufficiale la data di Presentazione LG V40 ThinQ : conferme per la tripla fotocamera : Adesso sappiamo dirvi con certezza anche quando verrà presentato ufficialmente l'atteso LG V40 ThinQ: attraverso un video teaser dedicato che ha accompagnato gli inviti alla stampa, il colosso coreano ha comunicato che il prossimo top di gamma verrà annunciato il 4 ottobre in quel di Seul, esattamente alle 10 (ore 17 italiane). Nel filmato, dalla durata di circa 10 secondi (potete visualizzarlo subito anche voi: è disponibile qui sotto e non vi ...

Teatro a Maranello : incontro di Presentazione con aperitivo per tutti i cittadini : Il programma della stagione propone sette spettacoli tra prosa, musica e danza oltre a quattro proposte per i bambini, da novembre ad aprile, un'offerta variegata rivolta a tutta la comunità, ...