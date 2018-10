: RT @Greys_AnatomyIT: Patrick Dempsey torna a parlare di #GreysAnatomy e di Ellen Pompeo: 'Tra di noi c'era magia, era un legame speciale' h… - acembro_ : RT @Greys_AnatomyIT: Patrick Dempsey torna a parlare di #GreysAnatomy e di Ellen Pompeo: 'Tra di noi c'era magia, era un legame speciale' h… - xsoulfuleyes : RT @Greys_AnatomyIT: Patrick Dempsey torna a parlare di #GreysAnatomy e di Ellen Pompeo: 'Tra di noi c'era magia, era un legame speciale' h… - emmashands : RT @Greys_AnatomyIT: Patrick Dempsey torna a parlare di #GreysAnatomy e di Ellen Pompeo: 'Tra di noi c'era magia, era un legame speciale' h… -

Il segretario di Stato Usa Mikesarà in Asia orientale da oggi fino all'8 ottobre prossimo, per valutare di persona i "progressi" nella situazione nord-coreana e incontrare i principali partner della regione.si è detto "ottimista"rispetto al prossimo viaggio in Nordcorea,dove sarà domenica prossima,malgrado alcuni segnali non positivi siano arrivati dal regime di Kim. Tra i temi della visita ci sarà anche la possibilità di un secondo summit tra il presidente Usa Trump e il leader nord-coreano, Kim Jong-un.(Di sabato 6 ottobre 2018)