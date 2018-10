Politica e comunicazione | ecco la Bestia di Salvini

ilgiornale

: RT @colvieux: Vergognoso. In #Germania nessun professionista di comunicazione o psicologia politica inviterebbe mai un figuro del genere. S… - monn60 : RT @colvieux: Vergognoso. In #Germania nessun professionista di comunicazione o psicologia politica inviterebbe mai un figuro del genere. S… - luci69dc : RT @colvieux: La mia ovviamente era solo una provocazione. Ovvio che non invitereste mai chi potrebbe dimostrare che fate pubblicità e fare… - LaMatita2 : @vittoriozucconi Infatti quelli capaci i professionisti professori della politica sostenuti da altrettanti capaci d… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) "La forza di Matteoè il fatto di essere padrone della sua. È un campione della disintermediazione ed è un perfezionista assoluto". Lo ha affermato Luca Morisi, social media strategist del ministro dell'Interno e speaker della terza giornata di Election Days, il corso didi Quorum/YouTrend presso la Scuola Holden di Torino.Ladello staff diè stata più volte dipinta come qualcosa di generato automaticamente da un diabolico sistema di algoritmi che minaccia la privacy degli utenti dei social network. "Su questo - ha affermato Morisi - ho letto delle assolute corbellerie. La '' è un insieme di software per il lavoro collaborativo, per l'automazione di attività di cross-posting, creazione di grafiche, pubblicizzazione di eventi, monitoraggio di news. Non c'è nessuna attività di 'sentiment anysis', nessun algoritmo che ...