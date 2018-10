Pole Hamilton in Giappone | male le Ferrari

Lewis Hamilton partirà in Pole position nel Gran Premio del Giappone di Formula 1 : Il pilota britannico della Mercedes Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio del Giappone di Formula 1, che si correrà domani sul circuito di Suzuka. Dietro di lui partirà il compagno di squadra Bottas, seguito dal pilota della The post Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio del Giappone di Formula 1 appeared first on Il Post.

F1 - Gp Giappone : Pole a Hamilton. Disastro Ferrari : Vettel solo nono : Al fianco del campione in carica della Mercedes il suo compagno Bottas, seconda fila per Verstappen davanti alla Rossa di Raikkonen - pole ad Hamilton e Disastro Ferrari nelle qualifiche del gp del ...

F.1 - GP del Giappone - Pole per Hamilton - debacle per la Ferrari : Nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, la Mercedes ha monopolizzato la prima fila dello schieramento. Lewis Hamilton ha conquistato l'ottantesima Pole position in carriera, precedendo di tre decimi il compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo tempo per Max Verstappen, che si è messo davanti alla Ferrari di Kimi Raikkonen. Solamente nono Vettel, a causa di un errore strategico nella scelta delle gomme in Q3.Per la Ferrari piove sul ...

F1 in Giappone : Hamilton conquista la Pole - disastro Vettel solo nono : pole ad Hamilton e disastro Ferrari nelle qualifiche del gp del Giappone. Domani a Suzuka il leader del mondiale partirà in prima fila affiancato dal compagno di squadra Valtteri Bottas, Raikkonen ha ...

Disastro Ferrari a Suzuka mentre Hamilton vola in Pole. Gomme sbagliate - Vettel soltanto nono : Disastro Ferrari nelle qualifiche del Gp del Giappone. Un grossolano errore di strategia all'inizio della fase decisiva, con Vettel e Raikkonen mandati in pista con Gomme intermedie in condizioni ...

Formula 1 : Pole Hamilton nel Gp Giappone : 9.25 Lewis Hamilton (Mercedes) partirà davanti a tutti nel Gp del Giappone. Il leader del Mondiale (80.ma pole in carriera,8.a stagionale) anticipa la pioggia nella Q3 e precede il compagno di Bottas e la Red Bull di Verstappen.Male le Ferrari che hanno pagato qualche incertezza nella scelta delle gomme:quarto Raikkonen e addirittura nono Vettel, autore peraltro di un errore nella Q3. Nella Q1 eliminati a sorpresa Alonso e Hulkenberg,mentre ...

F1 - Pole di Hamilton a Suzuka : delusione Ferrari - le Rosse sbagliano strategia : Ferrari FLOP- È di Lewis Hamilton la pole position del Gran Premio del Giappone a Suzuka. Il leader del mondiale è stato perfetto, così come la sua scuderia, in tutta la qualifica, compresa una Q3 iniziata sull’asciutto e poi terminata con la pioggia. Hamilton precede il compagno di scuderia Bottas, poi Verstappen e Raikkonen in seconda fila. Male Vettel: solo 9° dopo un paio di errori nel giro buono con le slick prima ...

Formula1 Re Hamilton - Pole a Suzuka. Piove - Vettel affonda : è 9° : di Lewis Hamilton la pole position del GP del Giappone a Suzuka. Il leader del mondiale è stato impeccabile in tutta la qualifica, compresa una Q3 iniziata sull'asciutto e poi terminata con il bagnato.

Notte fonda per Vettel - Pole position di Hamilton a Suzuka : ma l’errore della Ferrari è clamoroso : Il pilota della Mercedes si prende la pole position a Suzuka davanti al compagno di squadra Bottas, terzo posto per Max Verstappen mentre Vettel chiude nono La Mercedes domina le qualifiche del Gp del Giappone, Lewis Hamilton si prende una fantastica pole position davanti al compagno di squadra Bottas, fermando il crono sull’1:27.760. Se il team campione del mondo non sbaglia un colpo, lo stesso non si può dire per la Ferrari che, ...

F1 - GP Giappone 2018 : Lewis Hamilton pronto per l’ennesima Pole - la Ferrari conta sulla pioggia? : Sarà un’alba sul filo dei millesimi quella del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Suzuka alle ore 8.00 italiane Lewis Hamilton andrà a caccia della pole position numero 80 della sua carriera e, dopo quanto visto nelle prime due sessioni di prove libere, sembra che dovrebbe avere troppe difficoltà a centrare questo incredibile traguardo. Tra lui e questo traguardo, oggettivamente, sembrano non esserci rivali. Chi ...

Formula Uno - Sochi : Hamilton vince con Polemica davanti a Bottas e Vettel : Lewis Hamilton si avvicina sempre di più alla conquista del mondiale piloti ma il gran premio di Sochi si porterà dietro, sicuramente, diversi strascichi polemici per via della scelta della Mercedes di far rallentare Valterri Bottas, al giro 24 su 53, per far passare il fuoriclasse inglese. Questo ordine di scuderia non è affatto piaciuto né al pilota finlandese che al pubblico russo che ha fischiato sonoramente a fine gara. Terzo posto per ...

Diretta Formula 1 Gp Russia/ Gara live : ha vinto Hamilton - doppietta Mercedes con tante Polemiche! : Diretta Formula 1 F1 Gara Gp Russia 2018 Sochi live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della sedicesima corsa stagionale (oggi domenica 30 settembre)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 14:42:00 GMT)

Formula 1 in Russia via alle 13 - 10 : Bottas in Pole - Hamilton 2° - Vettel 3° - Sky - : La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. La lotta per la Pole scatta alle 14, sempre in esclusiva Sky. La gara, invece, partirà domani alle 13,10. LA ...

