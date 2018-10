Pisa | l' assessore alla cultura Andrea Buscemi incontra attore e produttore del film

Pisa - protesta con sveglie per chiedere le dimissioni dell’assessore leghista colpevole di stalking : il caso a Bruxelles : In occasione del primo consiglio comunale di settembre torna davanti al Comune di Pisa la protesta contro la nomina dell’assessore alla cultura Andrea Buscemi, finito a processo nel 2013 in seguito a una denuncia di stalking da parte dell’ex compagna. I giudici in appello hanno chiuso il procedimento per la prescrizione del reato ma hanno condannato Buscemi al risarcimento dei danni, riconoscendone le condotte persecutorie. La Casa ...