Perugia Trento Streaming video e diretta tv Rai | orario e risultato live Supercoppa

Volley - Supercoppa Italia 2018 : semifinali Perugia -Trento e Civitanova-Modena. Programma - orari e tv : Oggi sabato 6 ottobre si disputano le semifinali della Supercoppa Italia na 2018 di Volley maschile. Al PalaBerton di Perugia si assegna il primo trofeo della stagione, si torna subito in campo dopo i Mondiali e si preannuncia grande spettacoli: tutti i campioni in campo vorranno conquistare il titolo, il divertimento è annunciato. Si parte con Perugia-Trento : i Block Devils sono i super favoriti della vigilia, la corazzata guidata da Leon ...

