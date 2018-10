“Perché l’ho fatto” Spara all’ex moglie e fugge in vespa Il motivo è assurdo

caffeinamagazine

(Di sabato 6 ottobre 2018)a exe si giustifica così: “Mi spiace, mi sentivo un uomo solo”. Lo ha dichiarato ai carabinieri Salvatore D’Apolito, il cinquantenne di Villasanta (Monza) che il 27 settembre scorso hato sei colpi di pistola all’exFlora Agazzi, 53 anni, a Negrone di Scanzorosciate, nel Bergamasco, ferendola gravemente. Ieri alle 21 si è costituito con il suo avvocato. L’uomo, di origine foggiana, ha detto ai militari dell’Arma che lo cercavano da una settimana di essere stanco della latitanza e dispiaciuto per quello che aveva fatto. Ha aggiunto di non aver mai accettato la separazione dalla donna e che si sentiva solo e abbandonato da tutti, isolato anche dai suoi familiari. Un movente che gli inquirenti avevano già comunque ricostruito. L’uomo viveva a Villasanta, in Brianza, ma a casa non è rientrato. ( dopo la ...